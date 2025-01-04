Что делать при охлаждении, рассказал директор станции скорой помощи в Уральске

При обморожении конечностей они становятся бледными, холодными на ощупь, теряется чувствительность.

Как рассказал директор Областной станции скорой медицинской помощи Серик Орынбасаров, при общем переохлаждении согревать пострадавшего необходимо постепенно. Нужно переместить его в теплое помещение, снять мокрую и холодную одежду, укутать в плед или одеяло, обильно отпаивать теплым чаем.

— При тяжелом состоянии пострадавшему нужна медицинская помощь. Здесь понадобятся особые условия для постепенного согревания, лекарственные препараты. При обморожении конечностей они становятся бледными, холодными на ощупь, теряется чувствительность. Необходимо обеспечить покой конечности, постепенное согревание, обернуть мягкой теплой тканью. Нельзя активно растирать, массировать, натирать чем-либо, — рассказал Серик Орынбасаров.

Стоит отметить, степень обморожения становится ясна только после согревания конечности. Поэтому важно вовремя обратиться за медицинской помощью, чтобы сохранить конечность.