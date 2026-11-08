Что добавить в завтрак, чтобы он стал полезнее: Совет диетолога

Диетолог Батуль Тормос объяснила, как сделать обычный завтрак полезнее. Какие продукты стоит добавить в утренний рацион и от чего лучше отказаться.

Обычный завтрак можно сделать более полезным, если добавить в рацион свежие овощи, бобовые и продукты из цельного зерна. Об этом рассказала ливанский диетолог Батуль Тормос, передаёт МойГород со ссылкой на РИА Новости.

По словам специалиста, для сбалансированного утреннего питания необязательно полностью менять привычное меню. Достаточно пересмотреть состав блюд и включить в них больше продуктов растительного происхождения.

В качестве примера диетолог привела традиционный ливанский завтрак, в котором часто присутствуют бобовые, оливковое масло и разнообразные свежие овощи.

Такое сочетание позволяет разнообразить рацион, увеличить потребление клетчатки и обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

При этом Батуль Тормос подчеркнула, что речь идёт не о переходе на национальную кухню другой страны, а об использовании принципов средиземноморского питания.

«Идея не в том, чтобы заменить привычную кухню человека ливанской, а в том, чтобы использовать принципы средиземноморского питания: больше овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов, орехов, семян и оливкового масла и меньше переработанного мяса, сахара и продуктов глубокой промышленной переработки», – подчеркнула она.

Специалист рекомендует чаще включать в утренний рацион овощи, фасоль, нут, цельнозерновой хлеб, орехи и семена. При этом желательно ограничивать количество сладких продуктов, переработанных мясных изделий и готовых блюд с высокой степенью промышленной обработки.

Например, привычный завтрак из яиц можно дополнить свежими овощами и цельнозерновым хлебом. А вместо сладкой выпечки выбрать кашу с орехами или семенами.

По словам диетолога, главное – не отказываться от любимых блюд, а постепенно делать питание более разнообразным и сбалансированным.