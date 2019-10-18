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«Что эти Казахи себе позволяют…» Реакция на ролик Нурлана Сабурова и Скрептонита разорвала соцсеть

https://mgorod.kz/projects/nitem/chto-eti-kazahi-sebe-pozvolyayut-reaktsiya-na-rolik-nurlana-saburova-i-skreptonita-razorvala-sotsset/
Marat
«Что эти Казахи себе позволяют…» Реакция на ролик Нурлана Сабурова и Скрептонита разорвала соцсеть
https://mgorod.kz/projects/nitem/chto-eti-kazahi-sebe-pozvolyayut-reaktsiya-na-rolik-nurlana-saburova-i-skreptonita-razorvala-sotsset/

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