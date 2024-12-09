Что известно о казахстанских военных на границе Сирии и Израиля

В министерстве обороны Казахстана сообщили, что ситуация в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах, где проходят службу казахстанские миротворцы, напряженная, но оценивается как стабильная.

В министерстве обороны Казахстана сообщили, что ситуация в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах, где проходят службу казахстанские миротворцы, напряженная, но оценивается как стабильная.

Голанские высоты — это спорная территория, большая часть которой находится под контролем Израиля, а около 600 квадратных километров на востоке остаются в зоне влияния Сирии.

- Личный состав миссии выполняет функции согласно мандату. Уполномоченные лица сил ООН по наблюдению за разъединением поддерживают постоянный контакт с представителями как сирийской, так и израильской сторон, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что принимаются все необходимые меры в целях обеспечения безопасности миротворцев.

- Министерство обороны Казахстана следит за развитием обстановки и поддерживает постоянную связь с казахстанскими военнослужащими, находящимися на Голанских высотах, - подчеркнули в ведомстве.

Также было отмечено, что в случае возникновения необходимости эвакуация миссии будет рассматриваться руководством ООН, по предложению командования миссии.

Напомним, ситуация в Сирии резко ухудшилась за последние месяцы. Бои начались в Алеппо и Ханасире, а теперь дошли до столицы — Дамаска. С 2020 по 2023 годы противостояние между официальной властью и коалиции мятежных группировок во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещённая в Казахстане организация), было относительно спокойным. Однако в 2024 году боевые действия вспыхнули с новой силой. 8 декабря повстанцы вошли в Хомс. Власти отрицают, что Асад покинул страну, но по данным ВВС, его местоположение не известно.

Агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сирийских офицеров сообщило, что президент страны Башар Асад покинул Дамаск в неизвестном направлении. Позже стало известно, что он прибыл в Москву, Россия предоставила ему убежище, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Кремле. Асад приехал вместе с членами своей семьи.

Казахстанские военнослужащие находятся на Голанских высотах в составе миссии «Силы ООН по наблюдению за разъединением». Миротворческий контингент, состоящий из 139 военнослужащих, несет службу на базе Фауар. В обязанности военнослужащих входит патрулирование в зоне ответственности миссии, охрана блокпостов, уничтожение взрывоопасных предметов, сопровождение и эвакуация персонала ООН. Первый казахстанский миротворческий контингент прибыл на Голанские высоты 14 марта текущего года.