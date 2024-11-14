Что потребовали от руководства бастующие нефтяники Жанаозена

12 ноября в Жанаозене сотрудники компании «Управление буровых работ» провели митинг, временно приостановив работу. Напомним, что предприятие оказывает услуги «Озенмунайгазу», дочерней компании нацкомпании «КазМунайГаз».

Бастующие выдвинули руководству ряд требований, касающихся условий труда и кадровой политики. Одними из основных просьб митингующих стали трудоустройство детей пенсионеров компании и детей работников, которые утратили здоровье на производстве. Кроме того, нефтяники выразили недовольство уровнем заработных плат и подняли проблему безработицы в Жанаозене, считая, что вопрос нуждается в решении в кратчайшие сроки. Рабочие заявляют, что аналогичные требования были направлены руководству еще семь месяцев назад, но остались без ответа.

— Руководство компании ведет переговоры с сотрудниками, тщательно рассматривая каждый из предъявленных пунктов. Все вопросы будут решаться в правовом поле в соответствии с Трудовым кодексом. При необходимости компания предоставит дополнительную информацию по итогам переговоров, — говорится в официальном заявлении «Озенмунайгаз».

Между тем, в социальных сетях жители Жанаозена активно обсуждают сложившуюся ситуацию. В комментариях они отмечают, что трудоустройство в компанию «Управление буровых работ» становится сложным, особенно для специалистов. Местные пользователи выражают недовольство тем, что при приеме на работу преимущественно отдают предпочтение детям работников нефтяной отрасли. Это вызывает возмущение среди тех, кто не имеет таких связей, но готов работать.

Напомним, что в 2011 году в компании «Управление буровых работ», основанной после трагических событий в Жанаозене, произошла многомесячная забастовка нефтяников с требованиями улучшения условий труда. Забастовка была подавлена, что привело к гибели 17 человек.