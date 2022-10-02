Пару дней назад процветал бизнес, наблюдалась многокилометровая очередь, с российской стороны продавали втридорога продукты и бензин для желающих пересечь границу. Сегодня, второго октября, наблюдается абсолютно другая картина, передает корреспондент портала «‎‎Мой ГОРОД». Что происходит 2 октября на пограничном посту в ЗКО Корреспонденты побывали на пограничном пункте пропуска«‎‎Сырым» («Маштаково» со стороны РФ). Если пару дней назад с казахстанской стороны была очередь из фур длиной в семь километров, то сейчас она значительно сократилась - примерно два километра. Однако обочины дорог после такого скопления фур остались усыпаны бытовым мусором - ветром раздувает пустые бутылки и пакеты. Также у пограничного поста уменьшилось количество таксистов. Свои услуги могли предложить всего пару человек и с ценой у них неопределенности, говорят «договоримся». Когда в первые дни наплыва людей с одного человека за путь от поста до Уральска брали по две тысячи рублей (чуть более 16 тысяч тенге), спустя пару дней цена сократилась вдвое. Мы поговорили с россиянином, который прибыл в ЗКО 29 сентября, сегодня он ждал своего товарища. Сейчас с российской стороны наблюдается только очередь из транзитных фур и порядка тридцати авто граждан Узбекистана.
- 28 сентября многие получили повестки на руки о мобилизации и уже, соответственно, никуда не выезжают. А те, кто не подлежит мобилизации, пересекают границу беспрепятственно, - рассказал мужчина.
С казахстанской стороны очереди из легковых автомобилей нет. Напомним, очереди на казахстанско-российской границе возникли после объявления в России частичной мобилизации. Тысячи россиян покидали страну. Немалая часть прибывала в ЗКО. 29 сентября пересекшие границу россияне рассказали, что по ту сторону, жгут костры и строят шалаши, потому что люди выстаивали в очереди по пять суток, чтобы пересечь границу. 30 сентября было приостановлено автобусное сообщение между Самарой и Уральском. На следующий день его возобновили. Что происходит 2 октября на пограничном посту в ЗКО Что происходит 2 октября на пограничном посту в ЗКО Что происходит 2 октября на пограничном посту в ЗКО Что происходит 2 октября на пограничном посту в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА