Открытие крупных предприятий всегда положительно влияет на экономику региона. Ведь это не только поступления в бюджет, но и создание рабочих мест, производство собственной продукции. Власти вроде как стараются создать все условия, чтобы проект заработал и начал приносить свои плоды. Однако если одни «прорывные» проекты «умирают» через какое-то время, поглотив миллиарды государственных и не только казённых денег, то другие и вовсе не успевают даже открыться.

В ЗКО есть ряд проектов, которые когда-то громко презентовали, но по тем или иным причинам предприятия переставали работать, их не достраивали либо вовсе не начинали строить.

Свежеохлаждённой ягнятины пока не будет

Ярким примером тому является ТОО «Батыс Марка Ламб». Это завод по производству свежеохлаждённой ягнятины, который построили в 2015 году в селе Чапаево Акжайыкского района. Свою продукцию предприниматель собирался экспортировать в зарубежные страны. На реализацию проекта «КазАгрофинанс» выделил средства в лизинг, а 15% – это частные вложения. Стоимость всего проекта – более 3 млрд тенге, из них 2 млрд – оборудование, 1 млрд – строительно-монтажные работы. Свой долг предприятие должно было начать погашать с 2016 года.

Однако спустя два года у компании образовались финансовые трудности и в 2017 году комплекс приостановил свою деятельность. Конкретных причин в акимате области не назвали, лишь туманно ответили, что "у предприятия образовались финансовые трудности". Сейчас он попросту простаивает. По данным акимата ЗКО, на сегодня земля и помещение ТОО находятся в залоге у «КазАгроФинанс», но в собственности предприятия. Дорогостоящее оборудование — на балансе у АО «КазАгроФинанс».

– В отношении комплекса ведётся банкротное производство, после которого будет решаться вопрос дальнейшей реализации комплекса совместно с технологическим оборудованием. Также ведётся поиск потенциальных инвесторов, — заверили в акимате области.

Откормплощадка на 8,5 тысяч голов КРС временно пустует

В 2010 году в селе Янайкино района Байтерек был введён в эксплуатацию откормочный комплекс ТОО «Crown-Батыс», общий объём привлечённых инвестиций тогда составил 3,2 миллиарда тенге. Откормочная площадка была рассчитана на 8,5 тысяч голов КРС. Однако в 2013 году за мошенничество к трём годам лишения свободы приговорили директора ТОО Евгения Алиева. С 2014 года предприятие приостановило свою деятельность и простаивало в связи с отсутствием оборотных средств. В 2018 году восстанавливать откормплощадку собирались инвесторы из Ирландии, а в июле 2019 года — инвестор из Караганды. Но воз и ныне там.

В областном акимате рассказали, что в 2020 году ТОО «АкОрда Capital» приобрело откормочную площадку на 8 640 голов единовременного содержания и откорма КРС, комбикормовый завод и МПК.

– В 2022 году в связи с неисполнением своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация», заёмщик признан проблемным. Имущество находится на балансе ТОО «АкОрда Capital». В настоящее время возбуждено исполнительное производство частного судебного исполнителя по взысканию задолженности, проводится оценка имущества для последующего выставления на электронный аукцион. Параллельно проводиться поиск потенциальных покупателей, — рассказали в акимате ЗКО.

«Прорывной» цементный завод

В нашем регионе нет цементного завода, что порой отрицательно сказывается на строительно-монтажных работах. В далёком 2013 году завод по производству цемента собирались построить в Таскалинском районе. Тогда область возглавлял Нурлан Ногаев, он назвал этот проект «прорывным» и заверил, что держит этот вопрос на контроле, правда сразу признал, что на реализацию проекта нет денег. Прошло 10 лет, и по информации областного акимата, власти всё еще находятся в поисках потенциальных инвесторов, которые будут готовы наконец реализовать этот проект и построить в области цементный завод.

Будут ли арабы достраивать НПЗ?

В 2018 году в области громко презентовали проект строительства нефтеперерабатывающего завода в селе Алгабас Теректинского района. Его должны были построить за счёт инвестиций казахстанских и арабских бизнесменов. Обещали начать строительство в 2018 году и закончить в течение двух лет. После ввода в эксплуатацию на заводе должны были перерабатывать нефть и производить высококачественный автомобильный бензин, дизельное топливо, керосин и битум и направлять продукцию на внутренний рынок. Это означало бы сокращение импортозависимости, а также создание сотни рабочих мест для местных жителей.

Однако в 2019 году между заказчиком и подрядчиком возникли разногласия и строительно-монтажные, проектные работы на объекте приостановились. В результате у подрядчика образовалась задолженность по заработной плате за сентябрь 2019 года перед 132 работниками в размере 12,6 миллиона тенге. Из-за приостановки строительства завода пострадали также предприниматели, которые предоставляли в аренду спецтехнику, осуществляли поставки ГСМ, строительных материалов, предоставляли услуги по организации питания, вывоза и утилизации отходов и охраняли объект.

Тогда заместитель директора «ABS-Мунай» Евгений Кейкиев заявил, что никакой задолженности у компании перед ТОО «Евро Стандарт ЛТД» нет. Судебные тяжбы проходили в Астане, и по последней информации завершились в пользу ТОО «АВS-Мунай». Осенью 2021 года в компании пообещали, что весной 2022 года строительно-монтажные работы будут возобновлены. Однако этого не произошло.

Сейчас на месте, где когда-то кипела работа, трудились сотни человек и ездили десятки спецтехники, остались лишь заброшенные общежития, где жили рабочие. Между тем вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов во время своего рабочего визита в ЗКО отметил, что в их ведомство никаких запросов не поступало ни от инвестора, ни от заказчика.

В областном акимате лишь сообщили, что в настоящее время инвестор ведёт переговоры по финансированию проекта с зарубежными банками. Будет ли завод достраиваться и когда — уточнять не стали.

Первый и последний самолёт

В 2011 году руководство АО «ЗКМК» начало осваивать технологию работы с композитными материалами и выпуск авиационной техники (самолётов — прим. автора). Инициативу поддержали и АО «ЗКМК» в США за счёт собственных ресурсов приобрело КИТ-набор планера самолёта LancairIV компании LancairInternationalInc.

Конструкция планера самолёта состоит из углеродного материала, поэтому для его сборки специалистам предприятия пришлось осваивать технологию формовки и склейки. В 2014 году специалисты АО «ЗКМК» за счёт собственных ресурсов завершили сборку самолета LancairIV и успешно провели лётные испытания, по результатам которых комитет гражданской авиации выдал свидетельство соответствия нормам лётной годности экземпляра гражданского воздушного судна.

В областном акимате уточнили, что самолёт внесен в государственный реестр гражданских воздушных судов РК и получил сертификат лётной годности. Дальнейшая судьба авиационной техники неизвестна, ровно так же, как и планируют ли продолжать начатое.

Еще один почти успешный проект

В 2010 году в поселке Кушум района Байтерек началась реализация проекта «Организация производства и переработки солодкового корня». Основной деятельностью ТОО «Licorice Kazakhstan» было производство солодкового корня и продуктов ее переработки. Для реализации проекта в 2008 году ТОО «Licorice Kazakhstan» заключило договор финансового лизинга с АО «БРК Лизинг».

В 2014 году заместитель акима области Марат Каримов заверил, что проект «Казахлакрицы» – заработал. СПК «Орал» уже даже нашел ему инвестора, и те деньги, которые вкладывал СПК уже начали возвращаться. Он признал, что проблемы с сырьем, с солодковым корнем есть, но в этом направлении они работают.

– Одно из наших требований – это запрет экспорта сырья, чтобы все перерабатывалось здесь, - сказал тогда Каримов.

Отвечая на наш запрос, в областном акимате просили уточнить конкретный адрес предприятия, ссылаясь на то, что не могут найти таковой. Однако позже видимо нашелся человек, который всё же смог найти его. По данным акимата области, в связи с лизинговой задолженностью ТОО Licorice Kazakhstan данная производственная база перешла на баланс АО «Фонд развития промышленности» (АО «БРК Лизинг»).