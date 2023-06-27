На 42-летнюю Айман Асанову напали вечером восьмого октября 2022 года. Её доставили в больницу с множественными ножевыми ранениями. Юрист скончалась в медицинском учреждении в ночь на 12 октября. Позже стало известно, что 18 ударов ножом женщине нанёс бывший супруг.

Сначала ему инкриминировали статью 99 УК РК «Убийство», но затем изменили на «Убийство в состоянии аффекта». Аффект подтвердила психологическая экспертиза. Мужчине назначили полтора года заключения.

Это вызвало большой резонанс — приговор суда казахстанцы посчитали слишком мягким. Эксперты отмечали, что такого «снисхождения» суд не проявлял к женщинам, которые случайно убивали бывших мужей во время очередного акта насилия над ними.

27 июня в пресс-службе алматинского городского суда сообщили, что апелляционная инстанция отменила приговор с участием присяжных заседателей.

Основаниями отмены приговора с участием присяжных послужило:

Нарушение порядка выступления в прениях адвоката стороны защиты, который сослался на доказательства, ранее не исследованные судом, что повлекло возобновление судом судебного следствия в нарушение требований закона.

Перед присяжными поставлены вопросы с использованием специфических юридических терминов. Таких как: убийство в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, что не допускается законом.

Стороной обвинения было представлено недопустимое доказательство в виде диска с видеозаписью, который к материалам дела не прилагался, происхождение диска ничем не подтверждалось, вещественными доказательствами такой диск не признавался.

В апелляционной инстанции запрещено предрешать вопрос о доказанности и недоказанности обвинения, достоверности или недостоверности доказательств, преимущества, одних доказательств перед другими, применении судом того или иного уголовного закона и меры назначенного наказания.

— Суд апелляционной инстанции проверяет соблюдение норм уголовного и процессуального законодательства и на этой основе проверяет законность, обоснованность и справедливость приговора с участием присяжных, — говорится в сообщении.

Дело направили на новое судебное разбирательство.