Стоит ли ждать казахстанцам увеличения цен на бензин, ответил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передаёт Informburo.kz.

— Что касается бензина АИ-92, необходимый объём мы зарезервировали. У нас на 23 дня запас на нефтеперерабатывающих заводах, на нефтебазах. Рисков по АИ-92 нет. Определённые риски у нас появились по бензину АИ-95. Там возможно повышение цен, но это нерегулируемая область в связи с тем, что в летний сезон увеличивается количество поездок. Особенно в курортные зоны. В этой связи мы видим риски именно по 95-му бензину, – сказал он в кулуарах правительства.