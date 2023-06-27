Почти в 60 млн тенге обходится ремонт областного акимата в Уральске

Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, они получили письмо от государственной инспекции по охране историко-культурного наследия региона о должном содержании здания как памятника истории и культуры ХІХ века.

— Здание даёт медленную усадку, в результате постоянно появляются трещины и вздутия. На сегодня идёт текущий ремонт. Последний проводился более 13 лет назад. В 2016 году проводили выборочную побелку и покраску в наиболее повреждённых местах, — рассказали в акимате.

Поскольку работы должны проводиться организацией, имеющей специальную лицензию Минкультуры по ремонту и реставрации памятников архитектуры, в конкурсе участвовали только две компании из ЗКО: ТОО «Инжсервис плюс» и ТОО ВЕТА Services.

— Выбор пал на ТОО «ВЕТА Services», так как была предложена меньшая цена — 59,8 млн тенге, — отметили в пресс-службе ведомства.

Вот только в какой цвет перекрасят здание акимата, в пресс-службе пока не ответили.