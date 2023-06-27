В редакцию обратились жители микрорайона Контейнерный. Неизвестные положили около мусорных баков сотни упаковок «Парацетамола». Теперь жаропонижающее средство разлетелось по всему району.

Жители предполагают, что безалаберную утилизацию провела аптека. Срок годности таблеток заканчивается в конце этого месяца. В службе «109» горожанам посоветовали обратиться в полицию. Редакция ожидает ответа от департамента.

Чёткого регламента утилизации просроченных лекарств в стране нет. Но аптеки обычно сжигают препараты в закрытых печах. Выброшенные на свалки лекарства могут выделять опасные химические соединения под воздействием солнца. Не говоря уже о том, что попробовать таблетки могут животные и дети без присмотра.

Лина ОЙЛОВА