Что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на человека

По мнению астрологов, ретромеркурий так или иначе влияет на всех, но с разной силой и в разных сферах.

Как сообщают РИА Новости, у каждой планеты Солнечной системы есть два вида движения — директное и ретроградное. Первое — это обычный ход небесного тела, когда оно следует в привычном направлении, по своей траектории, и не пытается “сбиться” с пути.

А вот ретроградным движением планет в астрологии называется явление, когда небесное тело начинает идти назад. На самом деле этого, конечно, не происходит. Просто планета в определенный период движется вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. С Земли же кажется, что она пошла обратно — создается оптическая иллюзия.

Однако зачастую во время ретроградного Меркурия люди винят планету во всем, хотя в глобальном смысле она не является причиной серьезных проблем в жизни человека.

По мнению астрологов, ретромеркурий так или иначе влияет на всех, но с разной силой и в разных сферах. Точнее это можно определить только по индивидуально составленной натальной карте.

У большинства это влияние будет совсем незаметным. А вот если в карте человека Меркурий управляет важными сферами жизни, например, карьерой, то он может навести суматоху в работе.

Так что в период ретромеркурия лучше не предпринимать никакой чрезмерной активности. Все ваши начинания будут бессмысленны, а то и вредны.

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