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Бизнес-новости

Что значит взять кредит под залог автомобиля?

Получить деньги под залог авто можно не только в банке, но и в микрофинансовой организации. Сумму займа и предельный срок погашения долга кредитные специалисты банковских структур и микрокредитных организаций рассчитывают, исходя из дохода заёмщика, и именно поэтому для получения одобрения по заявке клиенту важно быть финансово стабильным. Платежеспособность заёмщика может быть подтверждена несколькими способами, в числе которых бухгалтерские документы с места работы или привлечение поручителей. Но чаще всего в качестве гарантий используют залоговое имущество, в роли которого выступает жилье и
gorod
Что значит взять кредит под залог автомобиля?
Получить деньги под залог авто можно не только в банке, но и в микрофинансовой организации. Сумму займа и предельный срок погашения долга кредитные специалисты банковских структур и микрокредитных организаций рассчитывают, исходя из дохода заёмщика, и именно поэтому для получения одобрения по заявке клиенту важно быть финансово стабильным. Платежеспособность заёмщика может быть подтверждена несколькими способами, в числе которых бухгалтерские документы с места работы или привлечение поручителей. Но чаще всего в качестве гарантий используют залоговое имущество, в роли которого выступает жилье или личный автотранспорт. Условия выдачи кредита наличными под залог автомобиля в МФО  
Что значит взять кредит под залог автомобиля?
Что значит взять кредит под залог автомобиля?
При заключении соглашения с заёмщиком МФО выставляют ряд обязательных требований. В их числе: ● наличие гражданства РК у заявителя; ● действующая регистрация ТС на территории Казахстана; ● граничный возраст клиентов; ● год выпуска автомобилей. Стоит отметить, что старые авто не принимают в качестве залогового имущества не только МФО, но и банки или автоломбарды. Причина отказа очевидна: даже ухоженное, обслуженное и технически исправное авто, срок эксплуатации которого превысил гарантийный, нельзя считать ликвидным товаром. В случае просрочки платежа, нарушения условий договора кредитор вправе реализовать залоговое имущество, а вырученными средствами покрыть свои издержки. Это будет крайне сложно осуществить, если автомобиль старый и не пользуется спросом на рынке. Согласно законодательству, действующему на территории Республики Казахстан, взять кредит под залог авто может человек, в собственности которого есть ликвидный автомобиль. В документах большинства микрофинансовых организаций, как и в банках, устанавливается такой показатель, как граничный возраст заемщика.  
Что значит взять кредит под залог автомобиля?
Что значит взять кредит под залог автомобиля?
Основные отличия займа с залогом авто от займа потребительского Кредитные эксперты, которые сталкиваются с вопросом, касающимся отличий потребительского кредита и займа в МФО под залог ТС, отмечают такие критерии как: ● процентную ставку и способ ее начисления; ● срок действия договора; ● требования к пакету документов. Стоит отметить, что претендовать на получение займа в МФО имеют возможность лица, которые имеют «плохую» кредитную историю, а также не имеют постоянного места работы или дохода, позволяющего оформить нужную сумму денег в банке. Кроме того, отмечается, что банковские учреждения вправе контролировать, куда заемщик тратит полученные в рамках потребительского кредита средства, тогда как МФО не осуществляет мониторинга.
Что значит взять кредит под залог автомобиля?
Что значит взять кредит под залог автомобиля?
Где оформить деньги под залог ТС в РК В Астане и других городах Казахстана на условиях залога автомобиля займы от 200 000 до 60 000 000 тенге на срок до 24 месяцев казахстанцам предоставляет микрофинансовая компания R-Finance. Свою деятельность организация начинала в формате автоломбарда. На сегодняшний день перечень услуг, которые предоставляются клиентам, включает в себя не только кредитование под залог коммерческого транспорта физических лиц, но и: ● рефинансирование кредитов; ● автокредит с выгодными ставками и условиями. Для быстрого рассмотрения и принятия решения рекомендуется воспользоваться специальной формой на сайте. Отправить заявку можно в любое удобное время: консультант обязательно рассмотрит и обработает ее в течение первого рабочего дня. После этого специалист пригласит заявителя на удобное для него время в офис для проведения экспертизы авто и подписания документов. При условии того, что автомобиль, который выступит предметом обеспечения залога, будет соответствовать всем требованиям МФО, заем будет одобрен в течение часа. В качестве залогового имущества компания R-Finance рассматривает: ● иномарки не старше 1992 года; ● автомобили из КНР (сошедшие с конвейера после 2017 года); ● ТС производства заводов СНГ (год выпуска от 2007 года); ● коммерческие авто, выпущенные после 2002 года. Марка транспорта не имеет значения, а дополнительными требованиями к авто являются хорошее техническое состояние и отсутствие обременений. Ставка по кредиту и платеж в компании R-Finance рассчитывается, исходя из условий кредитования, оговоренных в договоре. Начисления процентов, как и во всех других МФО, производится посуточно. Уточнить порядок сотрудничества, узнать нюансы оформления автокредита или оставить заявку на получение денег можно у консультантов в телефонном режиме или форме для обратной связи. в соответствии со Справкой о государственной перерегистрации юридического лица от 28.06.2022 года, выданной Управлением регистрации филиала НАО «Государственная корпорация «Правительства для граждан» по г.Нур-Султан Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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