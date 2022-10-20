Что значит взять кредит под залог автомобиля?

Получить деньги под залог авто можно не только в банке, но и в микрофинансовой организации. Сумму займа и предельный срок погашения долга кредитные специалисты банковских структур и микрокредитных организаций рассчитывают, исходя из дохода заёмщика, и именно поэтому для получения одобрения по заявке клиенту важно быть финансово стабильным. Платежеспособность заёмщика может быть подтверждена несколькими способами, в числе которых бухгалтерские документы с места работы или привлечение поручителей. Но чаще всего в качестве гарантий используют залоговое имущество, в роли которого выступает жилье и