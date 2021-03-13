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Чудо природы: 14 метровый ледяной вулкан вырос в степи Казахстана (видео извержения+фото)

https://mgorod.kz/projects/nitem/chudo-prirody-14-metrovyj-ledyanoj-vulkan-vyros-v-stepi-kazahstana-video-izverzheniya-foto/
Marat
Чудо природы: 14 метровый ледяной вулкан вырос в степи Казахстана (видео извержения+фото)
https://mgorod.kz/projects/nitem/chudo-prirody-14-metrovyj-ledyanoj-vulkan-vyros-v-stepi-kazahstana-video-izverzheniya-foto/

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