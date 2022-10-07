- выписки из протоколов заседаний высших органов республиканских общественных объединений партии Amanat, Народной партии Казахстана, Демократической партии Казахстана «Ак жол», «Организации ветеранов», Qazaqstan team, «Объединения депутатов маслихатов Казахстана», «Совета генералов, «Казахстанского союза спортсменов о выдвижении в президенты РК»;
- заявление о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты Казахстана с приложением биографических данных;
- документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счёт ЦИК;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию диплома о высшем образовании.
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