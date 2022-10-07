ЦИК Казахстана официально принял комплект документов, необходимых для регистрации Касыма-Жомарта Токаева в качестве участника предстоящих президентских выборов. Как отметят Наурыз в Алматы Фото: БОРТ N1/Telegram Согласно сообщению Центральной избирательной комиссии, были представлены следующие документы:
  • выписки из протоколов заседаний высших органов республиканских общественных объединений партии Amanat, Народной партии Казахстана, Демократической партии Казахстана «Ак жол», «Организации ветеранов», Qazaqstan team, «Объединения депутатов маслихатов Казахстана», «Совета генералов, «Казахстанского союза спортсменов о выдвижении в президенты РК»;
  • заявление о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты Казахстана с приложением биографических данных;
  • документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счёт ЦИК;
  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • копию диплома о высшем образовании.
Напомним, общественная коалиция выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты на предстоящих выборах. Выдвижение кандидатов в президенты продолжается. Внеочередные выборы президента пройдут 20 ноября 2022 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.