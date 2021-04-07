Цой сообщил, что в апреле в РК поступит 500 тысяч доз вакцин «других производителей»

Премьер-министр Аскар Мамин заявил, что все 10 млн человек, которые подлежат вакцинации, получат прививки к сентябрю, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства представил подробный план вакцинации населения Казахстана в апреле в разрезе регионов. - На сегодня первым компонентом привито 194,7 тысячи человек, вторым – 72 110. Показатель на тысячу населения по республике составил 10,3. В апреле ожидается поставка 2 млн доз вакцины, что позволит охватить 23,4% от подлежащего контингента. В апреле увеличены поставки вак