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Социум

Цой сообщил, что в апреле в РК поступит 500 тысяч доз вакцин «других производителей»

Премьер-министр Аскар Мамин заявил, что все 10 млн человек, которые подлежат вакцинации, получат прививки к сентябрю, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства представил подробный план вакцинации населения Казахстана в апреле в разрезе регионов. - На сегодня первым компонентом привито 194,7 тысячи человек, вторым – 72 110. Показатель на тысячу населения по республике составил 10,3. В апреле ожидается поставка 2 млн доз вакцины, что позволит охватить 23,4% от подлежащего контингента. В апреле увеличены поставки вак
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Цой сообщил, что в апреле в РК поступит 500 тысяч доз вакцин «других производителей»
Премьер-министр Аскар Мамин заявил, что все 10 млн человек, которые подлежат вакцинации, получат прививки к сентябрю, сообщает informburo.kz.
В Атырауской области 722 семейные пары находятся в очереди на ЭКО
В Атырауской области 722 семейные пары находятся в очереди на ЭКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства представил подробный план вакцинации населения Казахстана в апреле в разрезе регионов. - На сегодня первым компонентом привито 194,7 тысячи человек, вторым – 72 110. Показатель на тысячу населения по республике составил 10,3. В апреле ожидается поставка 2 млн доз вакцины, что позволит охватить 23,4% от подлежащего контингента. В апреле увеличены поставки вакцин в Нур-Султан до 284 тысяч, Алматы – 464 тысяч, Шымкент – 172 тысяч, Алматинская область – 232 тысяч доз, – сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. С учётом проводимых переговоров с производителями в Казахстане в первом полугодии планируется поступление более 6 млн доз вакцин, что позволит охватить 64% подлежащего контингента, отметил министр. - Эти объёмы позволят максимально расширить контингент, подлежащий вакцинации против КВИ, и доступность для лиц, желающих привиться на безвозмездной основе. Для проведения вакцинации в организованных коллективах и местах массового скопления людей будут задействованы передвижные прививочные пункты, – сказал Алексей Цой. Он отметил, что акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент необходимо организовать временные прививочных пункты и бригады в местах массового скопления людей, а также обеспечить достаточным количеством холодильного оборудования для хранения вакцины и термоконтейнерами для проведения прививок выездными прививочными бригадами.
Цой сообщил, что в апреле в РК поступит 500 тысяч доз вакцин &quot;других производителей&quot;
Цой сообщил, что в апреле в РК поступит 500 тысяч доз вакцин &quot;других производителей&quot;
В таблице, представленной на заседании, указаны сроки поставок и названия вакцин. По этим данным, 27 апреля в регионы должно поступить 500 тысяч вакцин "других производителей". При этом в Минздраве не уточняют, о каких именно производителях и вакцинах идёт речь. Для оказания медицинской помощи больным с Covid-19 в республике задействовано 275 инфекционных стационаров (28 730 коек). Занятость коек в инфекционных стационарах составляет 36% (10 243 пациента), реанимационных – 22%. Наибольшая загруженность инфекционных коек отмечается в Западно-Казахстанской области, Нур-Султане, Алматинской области и Алматы. Для дальнейшего дооснащения медицинских организаций оборудованием из республиканского бюджета на 2021-2022 годы предусмотрено выделение 85 млрд тенге. Алексей Цой отметил, что на утверждение МВК будут представлены дополнительные критерии матрицы оценки эпидситуации в стране с акцентом на занятость коечного фонда. Премьер-министр Аскар Мамин отметил, что в апреле, мае и июне в регионах будет обеспечена ежемесячная вакцинация 2 млн человек. "В сентябре мы планируем завершить вакцинацию 10 млн человек, которые подлежат вакцинации. И тогда ожидаем получение накопительного эффекта коллективного иммунитета", – отметил премьер-министр. Он поручил министерствам здравоохранения, цифровизации, внутренних дел, НПП "Атамекен", акиматам регионов до конца апреля внедрить проект Ashyq во всех регионах, а также "тепловые карты" для проведения противоэпидемических мер и улучшения эффективности мобильных мониторинговых групп. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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