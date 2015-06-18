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Социум

Cолнечная электростанция впервые будет построена в Атырауской области

Она будет построена рядом с городом Кульсары Жылыойского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мощность станции составит 10 Мвт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством 1000 жилых домов. Сейчас акимат Жылыойского района выделил земельный участок под строительство солнечной электростанции. На данный момент заканчивается разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации. Начало строительства станции намечено на август 2015 года. Во время ее строительства будет трудоустроено 150 человек местного населения. Кроме того, будут привлечены иностранны
gorod
Cолнечная электростанция впервые будет построена в Атырауской области
Она будет построена рядом с городом Кульсары Жылыойского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
maket
maket
 Мощность станции составит 10 Мвт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством 1000 жилых домов. Сейчас акимат Жылыойского района выделил земельный участок под строительство солнечной электростанции. На данный момент заканчивается разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации. Начало строительства станции намечено на август 2015 года. Во время ее строительства будет трудоустроено 150 человек местного населения. Кроме того, будут привлечены иностранные специалисты. Запуск солнечной электростанции намечено на май 2016 года. Принцип работы станции очень простой. Фотоэлектрические модули превращают солнечную радиацию в электроэнергию. Энергия собирается в аккумуляторах и по кабелю передается в общую сеть. Компания «Кегок» будет закупать электроэнергию со станции по цене 37 тенге для дальнейшей передачи для населения в течение 15 лет. Идея строительства электростанции принадлежит предпринимателю Аскару СЕКЕРБАЕВУ. Для строительства станции были привлечены средства группы инвесторов из Европы. Общая стоимость строительства и подключения станции - 25 млн долларов США. - Как известно, на территории Казахстана действует "Киотский протокол", который регламентирует ограничение на выброс парниковых газов. Поэтому мне пришла идея построить электрическую электростанцию, чтобы уменьшить нагрузку на экологическую ситуацию в регионе. Кроме того, в будущем запасы нефти в стране будут уменьшаться, поэтому уже сейчас мы должны думать о том, чтобы строить такие возобновляемые источники электроэнергии, - говорит директор ТОО «Экопротек-Кульсары» Аскар СЕКЕРБАЕВ. Отметим, что проект строительства электростанции был поддержан правительством республики Казахстан.
строительство

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