Cолнечная электростанция впервые будет построена в Атырауской области

Она будет построена рядом с городом Кульсары Жылыойского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мощность станции составит 10 Мвт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством 1000 жилых домов. Сейчас акимат Жылыойского района выделил земельный участок под строительство солнечной электростанции. На данный момент заканчивается разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации. Начало строительства станции намечено на август 2015 года. Во время ее строительства будет трудоустроено 150 человек местного населения. Кроме того, будут привлечены иностранны