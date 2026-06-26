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Что посадить рядом с болгарским перцем ради тройного урожая

Правильное соседство на огороде спасает растения от вредителей и заменяет дорогие удобрения. Рассказываем, какие культуры помогут сладкому перцу быстрее расти.
Варвара Тыщенко
Что посадить рядом с болгарским перцем ради тройного урожая
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Болгарский перец - одна из самых капризных культур на дачном участке. Ему постоянно не хватает солнца, влаги и питательных веществ, а вредители атакуют его в первую очередь. Однако повысить урожайность можно без лишней химии - достаточно просто подобрать правильных "соседей" по грядке.

Грамотное совмещение культур экономит место в теплице, защищает посадки от насекомых и даже улучшает вкус плодов.

Ароматные травы: щит от вредителей
Пряные травы считаются лучшими друзьями перца. Посадите в междурядья базилик, майоран, орегано или петрушку. Их резкий эфирный запах отпугивает тлю, паутинного клеща и трипсов. Кроме того, соседство с базиликом заметно улучшает вкус созревающих перцев.

Зелень и корнеплоды: экономия места и защита корней
Шпинат, салат и мангольд быстро созревают и создают на грядке естественную тень, защищая корни перца от перегрева. Лук и чеснок работают как натуральные антисептики, спасая культуру от гнили. Ранний редис и морковь тоже пригодятся: они отлично разрыхляют грунт, открывая доступ кислороду.

Бобовые: бесплатная замена удобрениям
Горох, фасоль и чечевица насыщают почву азотом, в котором перец остро нуждается во время роста. Такая совместная посадка позволяет дачникам хорошо сэкономить на покупных минеральных подкормках. Главное - следите, чтобы вьющиеся стебли бобовых не ломали хрупкие ветки перца.

Цветы-защитники для опыления
Бархатцы, календула и настурция работают на грядке как живой барьер против опасных вредителей - нематод и медведки. Кроме того, их яркое цветение активно привлекает на участок пчёл, что гарантирует быстрое и качественное опыление перца.

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