Цвета, которые принесут удачу: что не стоит надевать на Новый год

До Нового года осталось 7 дней. Даже если вы еще не начали готовиться, в магазинах уже царит праздничная атмосфера. По Восточному календарю 2025 год будет годом Зеленой Деревянной Змеи. Многие выбирают наряды в соответствии с символикой года, стилисты sports.ru подскажут, что надеть, чтобы встретить праздник стильно.

До Нового года осталось 7 дней. Даже если вы еще не начали готовиться, в магазинах уже царит праздничная атмосфера. По Восточному календарю 2025 год будет годом Зеленой Деревянной Змеи. Многие выбирают наряды в соответствии с символикой года, стилисты sports.ru подскажут, что надеть, чтобы встретить праздник стильно.

Какие цвета выбрать для 2025 года?

Змея ассоциируется с мудростью, терпением и силой. Ее стихия — дерево, а цвет — зеленый, символизирующий возрождение и гармонию. Это не значит, что нужно одеваться только в зеленое. Подойдут и другие природные оттенки: голубой, коричневый, терракотовый, песочный. Классические цвета — красный, золотой и серебряный — тоже уместны, ведь они символизируют радость, счастье и богатство.

Старайтесь избегать слишком ярких цветов, таких как лимонно-желтый или розовый. Змея любит естественные тона, а также качественные ткани. Дешевую синтетику лучше оставить в стороне.

Тренды и материалы

Смело сочетайте разные ткани: шерсть с атласом, экокожу с шелком. Это не только модно, но и добавляет образу текстурности. Для аксессуаров подойдут крупные украшения: браслеты, серьги, броши. Можно использовать анималистичные принты, но в меру. Единственное табу — змеиную кожу в нарядах лучше не использовать.

Каждая женщина хочет выглядеть красиво на празднике. Вот несколько идей:

Классика : Зеленое платье, длинное или короткое, всегда актуально. Если зеленый не по душе, выбирайте другие природные цвета. Для корпоративного вечера подойдет костюм в зеленых или коричневых тонах.

Шелк : Шелковая блузка с юбкой или брюками смотрится элегантно. Добавьте красные или коричневые акценты, чтобы сделать образ ярче.

Праздничные наряды : Длинное платье с вырезом на спине или юбка миди с эффектной блузкой отлично подойдут для вечера в ресторане. Полупрозрачные золотые или серебристые ткани сделают вас звездой вечера.

Домашний образ: Уютный свитер и юбка — идеальный вариант для встречи дома. Добавьте украшения с мотивами года Змеи, чтобы сделать образ завершенным.

Какие цвета не стоит надевать в новогоднюю ночь?

Змея довольно избирательна, и некоторые оттенки могут ей не понравиться. Рассмотрим, от каких цветов лучше отказаться.

Хотя черный считается классикой, в новогоднюю ночь он не подойдет. Этот цвет ассоциируется с печалью и мрачностью, что совсем не в духе энергичной и целеустремленной Змеи. Кроме того, черный часто символизирует траур, что может отпугнуть удачу в Новом году.

Серый и его оттенки также не рекомендуются. Этот цвет ассоциируется с посредственностью и унынием. Змея, предпочитающая активность и яркость, вряд ли одобрит такой выбор. Особенно избегайте темных оттенков серого, которые могут вызвать ассоциации с депрессией.

Фиолетовый, хоть и символизирует роскошь и благородство, тоже попадает в список нежелательных. Змея ценит гармонию и спокойствие, а фиолетовый может вызвать у нее дискомфорт. В некоторых культурах этот цвет ассоциируется с трауром, что делает его неподходящим для праздника.

Неоновые оттенки ярко-желтого, розового и других цветов тоже не подойдут. Такие расцветки могут отпугнуть или даже разозлить символ года. Змея предпочитает природные и спокойные тона, а флуоресцентные цвета вызывают у нее чувство дисгармонии.

Красный, символизирующий страсть и энергию, также стоит исключить. Для Змеи этот цвет может сигнализировать об опасности и вызывать агрессию. В новогоднюю ночь такой выбор одежды может оттолкнуть удачу.

Синий цвет, несмотря на его спокойствие и ассоциации с морем и небом, тоже не рекомендуется. Змея может воспринять его как излишне холодный и далекий, что не соответствует ее теплой и гармоничной натуре.