Когда установят главную ёлку Уральска

По информации пресс-службы акимата Уральска, в настоящее время начался монтаж главной ёлки, которую устанавливают на площади Первого президента. Завершить работы планируют к 27 декабря. Как отметили в ведомстве, торжественного зажжения новогодней красавицы не будет, к слову, не было его и в прошлом году.

Ели планируют установить не только на площади Первого президента, но и в городском парке культуры и отдыха, в сквере «Лепесток», в посёлках Круглоозёрный, Деркул, Зачаганск. Для их украшения используют ранее приобретённые новогодние украшения. Покупать новые новогодние атрибуты для оформления города и приглашать артистов не планируют.

Отметим, что в этом году на празднование Нового года в Уральске потратят 7 млн тенге. На эти деньги проведут детские праздники, вручат подарки от акима детям-инвалидам и детям из малообеспеченных семей, оформят площадь, проведут монтаж-демонтаж главной ёлки на площади Первого президента, проведут праздничные концерты.