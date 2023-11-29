Семь миллионов тенге потратят на празднование Нового года в Уральске, сообщили в городском акимате. На эти деньги проведут детские праздники, вручат подарки от акима детям-инвалидам и детям из малообеспеченных семей, оформят площадь, проведут монтаж-демонтаж главной ёлки на площади Первого президента, проведут праздничные концерты.

— Ели установят на площади Первого президента, в городском парке культуры и отдыха, в сквере «Лепесток», в посёлках Круглоозёрный, Деркул, Зачаганск. Для их украшения используют ранее приобретённые новогодние украшения. Покупать новые новогодние атрибуты для оформления города и приглашать артистов не планируют, — пояснили в акимате.

16 млн тенге потратят власти на новогоднее оформление Уральска в 2022 году.