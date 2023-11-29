Родители спортсменов, занимающихся в Ледовом дворце, недовольны прерыванием тренировок. Дело в том, что сейчас в спорткомплексе проходит чемпионат страны по боксу. Из-за этого местные хоккеисты, фигуристы и шорт-трекисты не могут подготовиться к стартам.

По словам родителей, такое происходит не в первый раз. Тренировки часто отменяют из-за концертов, соревнований или других мероприятий.

— Детям приходиться делить лёд на две команды, им тяжело на соревнованиях играть на полной площадке. В сентябре были соревнования по самбо, сейчас по боксу. Наши дети завтра едут на соревнования, а у нас нет полноценных тренировок. В январе снова соревнования, нужно готовиться к ним. Альтернативу нам не предоставили, на улице заниматься — там другой лёд. Арендуем за свой счёт частный лёд, час стоит 35 тысяч тенге. Мы хотим, чтобы власти не проводили мероприятия во время сезона. У нас сейчас период соревнований. Дети тренируются по шесть дней в неделю, утром и вечером, готовятся к соревнованиям, — говорит Марина Пальгова.

По словам родителей, о закрытии льда заранее их не предупредили. Поэтому уехать заниматься в другой город они не успели.

Тренер по хоккею с шайбой Степан Лузенинов говорит, что помимо работы в зале, детям нужно готовиться на льду. Отсутствие тренировок несёт урон.

— Выхода нет, нужен ещё один дворец. Представьте, ваш ребёнок в школе пропустит десять дней занятий. Он отстанет от других детей. Здесь то же самое. Дети будут подготовлены к чемпионату уже не на 100%. Тренировочный процесс поделен: где-то мы делаем акцент на тактику на льду, а где-то на единоборства. А тут у нас неделя выпадает, — объясняет Степан Лузенинов.

Директор Ледового дворца Александр Каракушиев отвечает, что отказаться от проведения мероприятий они не могут. Ведь это государственное учреждение.

— Наш ледовый уже морально устарел и не выдерживает такого количества посетителей. Здесь занимается порядка 1 000 детей. Это фигурное катание, хоккей с шайбой, с мячом, секция шорт-трека. К тому же лёд у нас арендуют и частные школы. Об этом мероприятии меня предупредили заранее. Это государственное учреждение, мы не может отказаться от проведения мероприятия, — говорит Каракушиев.

Руководитель отдела развития массового спорта Даурен Муканов отмечает, что соревнования по боксу проводят в Ледовом дворце, потому что другие площадки были заняты.