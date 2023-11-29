В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до -5..-7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.

В Атырау — переменная облачность. Днём будет +4..+6 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.

В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер до 9 метров в секунду.

В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.

В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +5..+7 градусов, ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.

По данным «Казгидромета», в ближайшие дни на погоду республики будет оказывать влияние быстрая смена барических образований циклонов и антициклонов. Они принесут осадки в виде дождя и снега практически во всех регионах Казахстана.