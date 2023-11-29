Ситуация с корью в Казахстане может стабилизироваться в декабре

Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК озвучила прогноз по заболеваемости корью. Его делает Национальный центр общественного здравоохранения.

— Прогнозы они делают на будущие две недели. И с учётом проведения дополнительных дней иммунизации, они рассчитывают, в каких регионах может быть заболеваемость. При правильном и эффективном проведении массовой иммунизации ожидаем стабилизацию ситуации в декабре и уменьшение заболеваемости в январе нового года, — сказала главный врач страны.

На сегодня ежедневно в стране регистрируют 250-300 случаев заражения. Но это число должно снижаться, так как корь является вакциноуправляемой инфекцией и основная масса жителей всё же имеет иммунитет.

— Сейчас если мы людей, которые не имеют иммунитет, защитим, то основная масса имеет иммунитет. И таких больших вспышек и дальнейшего роста не должно быть. Сейчас все силы и ресурсы системы здравоохранения брошены, чтобы провести дополнительные дни массовой иммунизации, — заключила она.

C шестого ноября в Казахстане началась дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита. Её проводят детям с 6 до 11 месяцев. С декабря начнут прививать детей с двух до четырёх лет, независимо от прививочного статуса.