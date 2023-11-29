Оглашение приговора Марату Жыланбаеву состоялось вечером 29 ноября в режиме онлайн. Родственников и журналистов на процесс не пустили, передаёт «Радио Азаттык».

— Секретарь суда связалась в 16:45 и сказала, что будет онлайн-суд в 16:55, на котором огласят приговор. Дали ссылку на Zoom. Когда мы зашли в назначенное время по ссылке в Zoom, оглашение приговора уже завершалось. Я только услышал про семь лет. Про другие ограничения не расслышал. Будет известно лишь после того, как получу в руки приговор, — сказал адвокат активиста Меиржан Доскарев.

По словам адвоката, Марат Жыланбаев на последнем слове привёл доказательства своей невиновности и рассказал, что стал подвергаться политическому преследованию с тех пор, как стал участвовать в митингах.

Казахстанский марафонец Марат Жыланбаев родился 19 августа 1963 году. Он является единственным человеком планеты, пробежавшим крупнейшие пустыни мира — в Азии, Африке, Австралии и Америке, каждый пробег не менее 1 200 километров.