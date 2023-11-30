13 человек погибли при пожаре в Алматы

Трагедия произошла утром 30 ноября в доме на улице Ади Шарипова.

Вызов в 101 поступил в 5:33.

— Первое пожарное подразделение прибыло к месту за семь минут. На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трёхэтажного жилого дома, где первый этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел. Общая площадь пожара предварительно составила 30 квадратных метров, — сообщили в ДЧС Алматы.

Пожар ликвидировали в 06:22. В ходе разведки и тушения огнеборцы обнаружили предварительно 13 погибших. Их личности устанавливаются. Вероятно, что они погибли от отравления угарным газом.

— В хостеле предварительно находилось 72 человека, самоэвакуировались 59 человек. На месте задействовано 46 сотрудников. Причина пожара и гибели устанавливаются, — отметили в ведомстве.

В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что в больницу скорой неотложной медицинской помощи госпитализировали двух пострадавших. Одного госпитализировали с отравлением угарным газом. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второго после всех обследований отправили на амбулаторное лечение.

В акимате Алматы информировали, что 56 человек временно разместили в здании близлежащей школы. Им предоставили горячее питание.

— В полном объёме оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В течение часа им обеспечат размещение в гостиницах района, — говорится в сообщении ведомства.

Позже стало известно, что на место трагедии вылетел глава МЧС.