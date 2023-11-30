Создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара в Алматы, сообщает пресс-служба премьера. В её состав вошли руководители государственных и правоохранительных органов, а также акимата Алматы.

— Председатель комиссии, министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов экстренно вылетает на место происшествия, — говорится в сообщении.

На месте ЧП работали пожарные дознаватели. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев сказал, с 13 по 27 ноября проходила республиканская акция по проверке общежитий. Сотрудники ведомства провели 300 объектов, но в этом хостеле не были — он открылся чуть более месяца назад.

Глава ДЧС

— Могу сказать, что подвальные помещения без целевого назначения запрещено переоборудовать в любые общежития. Автоматическая пожарная сигнализация в хостеле сработала. Но первичные средства пожаротушения я не видел... Среди погибших не было женщин и детей. Это мужчины среднего возраста, — сказал Атыгаев.

ДЧС Алматы зарегистрировал уголовное дело по статье 292 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности».

Позже на место ЧП приехал аким города.

Известно, что помещение принадлежит Halyk Bank, как залоговое имущество, которое банк сдал в аренду. Хостел не заключал меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве проживания студентов, заверил глава города.

Поступает противоречивая информация о гражданстве погибших. Официальных данных пока нет.

Пожар начался рано утром 30 ноября в хостеле на улице Ади Шарипова. При тушении обнаружили тела 13 человек. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом.