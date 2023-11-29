В Актобе нашли пропавшего школьника, сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Ученик восьмого класса, Антон Иов 2008 года рождения, 27 ноября в 15:00 вышел из дома и не вернулся. Поисками занимались полицейские, военнослужащие Нацгвардии и волонтёры Zello-poisк.

— Сегодня, 29 ноября, его нашли. Выяснилось, что днём он бродил по улицам, а ночевал в заброшенных гаражах. Его поместили в Центр адаптации несовершеннолетних, так как он неоднократно уходил из дома, — пояснили в ведомстве.