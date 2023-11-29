Заместитель прокурора Уральска Алмас Унаев говорит, что долевое участие в жилищном строительстве считается безопасным, если получена гарантия единого оператора АО «Казахстанская жилищная компания», в проекте участвует банк второго уровня либо стройкомпания привлекает деньги дольщиков после того, как возвела каркас дома.

— Договор о долевом участии в жилищном строительстве заключается в письменной форме и ставится на учёт в акимате. Сделка по привлечению денег физических и юридических лиц для строительства, совершённая в нарушение требований закона, признаётся недействительной. Как показала практика, практически все застройщики заключают не договоры о долевом участии в строительстве, а иные виды договоры об инвестировании, договоры о намерении купли-продажи, временного найма. Следовательно, граждане лишены даже минимальных гарантий. К примеру, для заключения договора о долевом участии у застройщика должно быть разрешение местного акимата, — рассказал Унаев.

Так, во время анализа прокуроры города установили 24 застройщика, которые незаконно привлекали деньги дольщиков. К административной ответственности привлекли 10 стройкомпаний. С полным списком оштрафованных компаний вы можете ознакомиться по ссылке.

По словам Алмаса Унаева, при привлечении виновных к ответственности прокуроры сталкиваются с определёнными трудностями. Некоторые застройщики работают как индивидуальные предприниматели или даже физическое лицо. А ответственность предусмотрена лишь для юридических лиц.

— В прошлом году в генеральную прокуратуру направлена служебная записка с предложением дополнить статью 320 КоАП ответственностью для индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Мы получили ответ, что проблема известна и планируется внести изменения. Однако до настоящего времени изменения не внесены, — говорит Алмас Унаев.

По его словам, долевое участие пользуется популярностью среди казахстанцев. Его главное преимущество – более доступная цена по сравнению с готовой недвижимостью. Однако покупка жилья может обернуться проблемой, если не проверить застройщика и объект долевого строительства.

Перед тем, как вложить сбережения в долевое строительство, необходимо проверить застройщика на наличие таких документов, как:

разрешение на строительство,

правоустанавливающие документы на земельный участок,

проектно-сметная документация,

лицензии участвующих в строительстве компаний,

устав и учредительный договор компании.

Кроме этого, в 2023 году на базе «Жилищного портала» запустили личный кабинет дольщиков, где они могут проверить свою регистрацию на долевое участие и наличие выписки.

Даже после всех проверок может наступить гарантийный случай. К примеру, нарушаются сроки ввода, обнаруживают нецелевое использование средств дольщиков, застройщика признают банкротом. В таких случаях АО «Казахстанская Жилищная компания» финансирует завершение строительства жилья, и дольщик гарантированно получает свою квартиру.