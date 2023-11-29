Казыбекбий районный суд Караганды вынес приговор казахстанцу за участие в военных действиях в Украине.

Мужчину судили по части третьей статьи 170 УК РК «Участие наёмника в военных действиях, направленных на нарушение территориальной целостности государства».

Согласно материалам делам, в марте этого года он через социальную сеть VK согласился вступить в частную военную компанию «Вагнер». Уточняется, что за «хорошее денежное вознаграждение».

— Выехав на территорию России, вступил в ряды ЧВК, где осуществлял военную подготовку. В конце апреля направлен в город Бахмут, расположенный на территории Украины, где принял участие в боевых действиях. В процессе был ранен и комиссован, — рассказали в пресс-службе суда.

Суд приговорил мужчину к шести годам и восьми месяцам заключения. Он будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности. Полученные за участие в войне деньги конфискуют. Приговор суда вступил в законную силу.