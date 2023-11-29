Охранника бара, которого жительница Алматы обвинила в изнасиловании, взяли под стражу. Его подозревают в грабеже.

Первое преступление произошло восьмого августа. Охранник бара В-52 (находится на скандальной аллее баров, жители регулярно вызывают туда полицию за нарушение тишины — прим. автора) предложил женщине проводить её до дома. По словам потерпевшей, он изнасиловал её в подъезде, снимая происходящее на видео. В начале ноября женщина обратилась к общественности, так как правоохранители предлагали ей отказаться от подачи заявления.

История получила шокирующее продолжение. 14 ноября адвокат потерпевшей Жанна Мухамади сообщила, что мужчину задержали. Но по другому делу.

— Насильника, который угрожал ножом Улжан арестовали. Он, находясь на свободе, снова совершил тяжкое преступление. И мы ведь предупреждали прокуроров об этом! Две недели назад мы были на приёме, и говорили, что он опасен для общества. Но нас не слушали, как заведённые твердили: недостаточно фактов, — написала Мухамади в Facebook.

В пресс-службе департамента полиции Алматы 29 ноября подтвердили задержание подозреваемого.

— По результатам следственных действий, деяния подозреваемого будут окончательно квалифицированы по части 2 статьи 191 «Грабёж». В том числе с проверкой причастности и дачи правовой оценки по части 2 статьи 120 «Изнасилование» и части 2 статьи 121 «Насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении ведомства.

12 ноября с санкции суда подозреваемый арестован.