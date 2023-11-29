Казахстан направит Палестине дополнительную гуманитарную помощь общим весом более 38 тонн, сообщает пресс-служба премьера.

Она включает в себя продукты питания, постельные принадлежности, лекарства и медицинские изделия. Груз направят самолётом в ближайшее время.

Палестино-израильский конфликт

Утром седьмого октября Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Палестинское исламистские движение ХАМАС заявило о начале «военной операции» против Израиля. Армия Израиля в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа. Восьмого октября Израиль официально ввёл военное положение.

Представители движения ХАМАС взяли в плен жителей. Среди них есть иностранные граждане.

Из Израиля репатриационным рейсом вывезли более 100 человек.

Только 17 октября МИД РК выступил с заявлением. Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля. А также призывает Израиль воздержаться от «непропорционального использования силы».

Третьего ноября Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере одного миллиона долларов.

17 ноября в Алматы прибыли 99 человек, эвакуированных из сектора Газа. Это граждане Казахстана и члены их семей.