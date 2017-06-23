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Қалада тұрғын үйлерге «ақылды шамдар» орнатылуда

«Ақылды қала» жобасының аясында қаладағы көпқабатты тұрғын үйлерге диодты жарық шамдары орнатылуда. Пилоттық жоба БҚО әкімдігі мен БҰҰ Даму бағдарламасының өзара ынтымақтастығы аясында қолға алынған. Мақсат - ғылыми-техникалық жетістіктерді пайдалана отырып, тұрғындарға жайлы жағдай жасау. Орал қаласындағы Қонаев көшесі, 67-үй мекенжайына «ақылды» шамның орнатылғанына бір айдан асқан. Оның негізгі ерекшелігі - дыбыс пен жарықтың әсерінен қажет кезде қосылып, сөнеді. Бастысы - кәдімгі жарық құрылғыларымен салыстырғанда электр қуатын бірнеше есе көп үнемдейді. Мәселен, бір айда дәліз аймағын жа
Marat
Қалада тұрғын үйлерге «ақылды шамдар» орнатылуда
 «Ақылды қала» жобасының аясында  қаладағы көпқабатты тұрғын үйлерге диодты жарық шамдары орнатылуда. Пилоттық жоба БҚО әкімдігі мен БҰҰ Даму бағдарламасының өзара ынтымақтастығы аясында қолға алынған. Мақсат - ғылыми-техникалық жетістіктерді пайдалана отырып, тұрғындарға жайлы жағдай жасау.
energosbereshenie-1-1
energosbereshenie-1-1
Орал қаласындағы Қонаев көшесі, 67-үй мекенжайына «ақылды» шамның орнатылғанына бір айдан асқан. Оның негізгі ерекшелігі - дыбыс пен жарықтың әсерінен қажет кезде қосылып, сөнеді. Бастысы - кәдімгі жарық құрылғыларымен салыстырғанда электр қуатын бірнеше есе көп үнемдейді. Мәселен, бір айда дәліз аймағын жарықтандыруға кететін шығын орташа есеппен 25 мың теңгеге кеміген. - Қонаев көшесі 67 және 67/1-ші үйлерге 124 шам қойыдық. Сыртқы кіре беріске біреу және әр қабатта - 3 данадан. Жылына 300 мың теңгедей үнемделуі керек. «Орал» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы арқылы пилотық жобаға қатысып жатырмыз, -дейді «Еділ-Жайық» пәтер иелері кооперативінің төрағасы Михрам СУПЕЕВ. Диодты жарық шамдарының қолданылу мерзімі де ұзақ. Он жылда тек бір рет алмастыруды қажет етеді. Әрі вандализмге төтеп бере алады. Яғни, ешкім оны бұзып-сындырып кете аламйды. Тың технологияның артықшылығын тұрғындар да оң бағаланып отыр. - Әдетте дәліз шамын біріміз сөндірсек, біріміз сөндірмейміз. Бұл пәтер иелері кооперативіне көп шығын келтіреді. Ал мына «ақылды» шам рахат. Дыбыс шықса, жанады. Қалған уақытта сөніп тұрады. Халық дән риза. Өте тамаша жаңалық, - дейді осы үйдің тұрғыны Базарбай ҒИМЕДЕНОВ. Қанатқақты жоба энергияны тиімді пайдалану бағдарламасы шеңберінде жүзеге асуда. Жоба құны - 3 млн. теңге. Қазір қала бойынша 12 тұрғын үйге 500-ден асатам шам орнатылған. Болашақта үнемделген қаражат есебінен өзге де үйлерді жарықтандыру жоспарланып отыр. -  БҚО әкімдігі мен БҰҰ даму бағдарламасының өзара ынтымақтастығы былтыр басталды. Соның аясында қолған алынған пилоттық жоба сәтімен жүзеге асты. Бұл «Ақылды қала – SMART-CITY» жобаcының тұжырымдарына да дөп келеді. Яғни, халыққа қолайлы жағдай жасау, олардың қауіпсіздігіні қамтамасыз ету. Әзірге 20 ПИК-тің ішінен 4-уі таңдалып, жарық шамдары қойылып, жұмыс істеп жатырмыз. Болашақта өзге де ПИК-термен келісімшарт жасаймыз, - дейді «Орал» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Ержан БАЛТАЕВ. Алдағы 3 жылда көпқабатты тұрғын үйлерді энергиялық тиімді құрылғылармен қамтамасыз етуге 50 млн. теңге қаражат жұмсалмақ. Бұдан бөлек «SMART-CITY» жобаcының аясында қала көшелері мен үй аулаларында, дәліздерде бейнебақылау камераларын орнату, көшелерді қуат үнемдегіш шамдармен жарықтандыру, қоғамдық көліктерді жаңарту секілді жұмыстар жоспарланған. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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