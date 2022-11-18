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Қазіргі кездегі діншілдіктің ерекшеліктері туралы теолог айтып берді

Қазіргі кездегі адамдарды діншілдігіне байланысты екі типке бөліп қарастыруға болады: діншіл немесе діншіл емес адамдар тобы. «Аманат-Жайық» қоғамдық қорының теолог маманы Батырбек Кусайновтың айтуынша, біз өмір сүріп жатырған қоғамда адамдардың дінге деген ара-қатынасы, жаратылыстан тыс әлемге сену деңгейі діндарлық немесе діншілдік ұғымымен сипатталады. Бұл ұғымдар ең алдымен адамдардың тобы немесе жеке тұлғаның әлемге деген діни көзқарасының, танымының, тәртібі мен өмір сүру салтының белгісі болып есептеледі. –Дін атын жамылған үлкенді-кішілі келеңсіздіктер қалың жұртшылықты алаңдатып отыр.
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Қазіргі кездегі діншілдіктің ерекшеліктері туралы теолог айтып берді
Қазіргі кездегі адамдарды діншілдігіне байланысты екі типке бөліп қарастыруға болады: діншіл немесе діншіл емес адамдар тобы.
Қазіргі кездегі діншілдіктің ерекшеліктері туралы теолог айтып берді
Қазіргі кездегі діншілдіктің ерекшеліктері туралы теолог айтып берді
«Аманат-Жайық» қоғамдық қорының теолог маманы Батырбек Кусайновтың айтуынша, біз өмір сүріп жатырған қоғамда адамдардың дінге деген ара-қатынасы, жаратылыстан тыс әлемге сену деңгейі діндарлық немесе діншілдік ұғымымен сипатталады. Бұл ұғымдар ең алдымен адамдардың тобы немесе жеке тұлғаның әлемге деген діни көзқарасының, танымының, тәртібі мен өмір сүру салтының белгісі болып есептеледі. –Дін атын жамылған үлкенді-кішілі келеңсіздіктер қалың жұртшылықты алаңдатып отыр. Бұл тұста діндегі шектен шығушылықты айта кеткен дұрыс. Адамның қиянатшыл һәм қатігез болып өсуіне құдайсыздық қалай ісер ететін болса, әсіре діншілдікте солай әсер ететінін білуіміз қажет. Қазіргі кездегі адамдарды діншілдігіне байланысты екі типке бөліп қарастыруға болады: діншіл немесе діншіл емес адамдар тобы. Біз дін мен діншілдің аражігін ажырата білуіміз керек. Кейде діндар адамдарда көрінген кемшілікті көпшілігіміз діннен санап жататындығымыз бар. Әсіре діншілдіктің салдарынан алдымен адам өзіне, кейін қоғамның береке бірлігі мен тыныштығына, ел тұтастығына қиянат жасайды? – дейді Батырбек Кусайнов. Алайда шын мәнісінде дін, теолог маманның айтуынша, кез-келген халықтың мәдениеті мен салт-дәстүріне айналған құндылық. Осы тұста Батырбек Кусайнов қазіргі таңдағы кейбір әсіре діншілдіктің ерекшеліктеріне тоқтала кетуді жөн көрді. Олар: діннің сыртқы формасына аса мән береді және ішкі мазмұнына үңілмейді, дінді барынша қатаң ұстануға тырысады, бірақ діншілдіктің бұл сипаты кейде өзгеріске ұшырауы мүмкін, дінге қатысты мәселелерде төзімсіздік танытады. –Хадистегі «Дінде шектен шықпаңдар! Дінде шектен шығу құрдымға кетіреді» деген ескертудің мән мағынасы осы жерде десек болады.Сондықтан қарсы тараппен конфликтіге түсу ықтималдығы жоғары болады.Әсіресе діншілдіктің қай түрі де жастардың санасын улап, қоғамға қиянатшылдық пен қатыгездіктің дәнін себеді.Қазіргі кезде қоғам өміріндегі дін рөлінің өсуі мен діни бірлестіктердің саны және діндарлар арасында жастар үлесінің артуы бүгінгі діни сананың ерекшелігі болып отыр. Хадистегі «Дінде шектен шықпаңдар! Дінде шектен шығу құрдымға кетіреді» деген ескертудің мән- мағынасы осы жерде десек болады, – деп атап өтті Батырбек Кусайнов. Осы тұста діни мәселерді шешуде оңтайлы шешімдер жасау, дінаралық келісімді нығайтуға септігін тигізеді. Қазіргі таңдағы жастар арасындағы дінге деген бет бұрыс әртүрлі деңгейде байқалғанымен, жастар арасындағы діни жағдай қалыпты деуге болады деп есептейді теолог маман. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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