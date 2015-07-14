Дачникам придется заплатить за проезд дважды в Уральске

Дачникам, чьи участки расположены по левую сторону урального моста, две недели придется добираться до своих владений только с пересадкой. 16 июля мост через реку Урал планируется закрыть на 2 недели. За это время движение общественного транспорта будет изменено. - В направлении Подстепного у нас ходят несколько маршрутов. Это маршрут №12 в поселок Подстепное, а также дачные маршруты №23а, №23б и №23д. В связи с ремонтом моста было решено, что 10 единиц автобусов по маршрут №12 будут ходить от ДВД ЗКО до урального моста и пять единиц автобусов будут стоять на противоположной стороне моста, - ра