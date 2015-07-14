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Социум

Дачникам придется заплатить за проезд дважды в Уральске

Дачникам, чьи участки расположены по левую сторону урального моста, две недели придется добираться до своих владений только с пересадкой. 16 июля мост через реку Урал планируется закрыть на 2 недели. За это время движение общественного транспорта будет изменено. - В направлении Подстепного у нас ходят несколько маршрутов. Это маршрут №12 в поселок Подстепное, а также дачные маршруты №23а, №23б и №23д. В связи с ремонтом моста было решено, что 10 единиц автобусов по маршрут №12 будут ходить от ДВД ЗКО до урального моста и пять единиц автобусов будут стоять на противоположной стороне моста, - ра
Анэль Кайнеденова
Дачникам придется заплатить за проезд дважды в Уральске
Дачникам, чьи участки расположены по левую сторону урального моста, две недели придется добираться до своих владений только с пересадкой.
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 16 июля мост через реку Урал планируется закрыть на 2 недели. За это время движение общественного транспорта будет изменено. - В направлении Подстепного у нас ходят несколько маршрутов. Это маршрут №12 в поселок Подстепное, а также дачные маршруты №23а, №23б и №23д. В связи с ремонтом моста было решено, что 10 единиц автобусов по маршрут №12 будут ходить от ДВД ЗКО до урального моста и пять единиц автобусов будут стоять на противоположной стороне моста, - рассказал замначальника ЖКХ, ПТ и АД г.Уральск Бекжан ТУКЖАНОВ. Пассажиры из города будут выезжать на одном из 10 автобусов маршрута №12, доезжать на них до моста, сходить и пешком идти через мост. Для них будет организована пешеходная зона. На другой стороне моста их будут ждать автобусы этого же маршрута, и уже на них дачники будут доезжать до пункта назначения. При этом пассажирам придется раскошелиться дважды. - Это вынужденная мера, но пока мы другого выхода не видим, - сказал Бекжан ТУКЖАНОВ. - Также будет и по дачным маршрутам. По маршруту №23а будет работать 1 единица техники от города до моста, и 1 единица от моста до дачного общества "Тополек". По маршруту №23д также один автобус по городу, и второй от моста до дачного общества "Водстрой". Поскольку маршрут №23б повторяет маршрут №23д его временно исключили. Дачникам, которые на своем транспорте хотят проехать к дачам, например, к дачным поселкам №№1, 2, 3 будет обеспечен проезд со стороны поселка Подстепное.
мост объезд

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