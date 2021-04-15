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Социум

Дачные маршруты запустили в Уральске

С 15 апреля по 15 октября в Уральске будут функционировать 10 дачных автобусных маршрутов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог проинформировали, что все перевозчики подтвердили готовность обслуживать дачные маршруты. – В четверг свою работу начали маршруты 23 «Д» и 46. В пятницу, субботу и воскресенье начнут работу остальные автобусные маршруты. Тендер по речным маршрутам пройдет в конце месяца, - сообщил главный специалист отдела Нурбол Сабыржанов. Между тем сами перевозчики отмечают, что о
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Дачные маршруты запустили в Уральске
С 15 апреля по 15 октября в Уральске будут функционировать 10 дачных автобусных маршрутов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Дачные маршруты запустили в Уральске
Дачные маршруты запустили в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог проинформировали, что все перевозчики подтвердили готовность обслуживать дачные маршруты. – В четверг свою работу начали маршруты 23 «Д» и 46. В пятницу, субботу и воскресенье начнут работу остальные автобусные маршруты. Тендер по речным маршрутам пройдет в конце месяца, - сообщил главный специалист отдела Нурбол Сабыржанов. Между тем сами перевозчики отмечают, что обслуживание дачных маршрутов для них – убыточное дело. – В районе Кардиоцентра дороги очень плохие. Нужно их привести в порядок, - заявил директор ТОО «Батыс Дилижанс» Владимир Юркевич. Для дачников запуск маршрутов – новость очень позитивная. С наступлением тепла люди спешат на приусадебные участки. – Сейчас народу немного. Люди еще не знают, что маршруты возобновили работу. Но летом невозможно сесть в автобус. А дороги – это просто мучение, - заявила жительница города Татьяна Марченко. Отметим, что пассажироперевозчикам, обслуживающим социально значимые маршруты, выделяются субсидии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ
автобус маршрут

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