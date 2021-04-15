Дачные маршруты запустили в Уральске

С 15 апреля по 15 октября в Уральске будут функционировать 10 дачных автобусных маршрутов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог проинформировали, что все перевозчики подтвердили готовность обслуживать дачные маршруты. – В четверг свою работу начали маршруты 23 «Д» и 46. В пятницу, субботу и воскресенье начнут работу остальные автобусные маршруты. Тендер по речным маршрутам пройдет в конце месяца, - сообщил главный специалист отдела Нурбол Сабыржанов. Между тем сами перевозчики отмечают, что о