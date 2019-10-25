Дачный дом сгорел в ЗКО (фото)

Домик загорелся 23 октября около 14.00 в садоводческом обществе "Мотылек" района Байтерек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, площадь пожара составила 50 квадратных метров. – Вызов на пульт станции противопожарной службы поступил в 14.22. В садоводческом обществе "Мотылек" горело перекрытие и кровля дачного дома. Полностью ликвидировать пожар удалось в 16.10. На месте ЧП работали четыре пожарных и одна единица техники, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить