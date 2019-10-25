Дачный дом сгорел в ЗКО (фото)

Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, площадь пожара составила 50 квадратных метров.
– Вызов на пульт станции противопожарной службы поступил в 14.22. В садоводческом обществе "Мотылек" горело перекрытие и кровля дачного дома. Полностью ликвидировать пожар удалось в 16.10. На месте ЧП работали четыре пожарных и одна единица техники, - сообщил Ерлан Турегелдиев.Стоит отметить, что за два месяца на дачных участках области произошли восемь пожаров. – Причин пожаров на дачных и садовых участках множество. Повреждённая проводка может вызвать короткое замыкание в загородном доме, а сломанный дымоход, печь или плитка на газу сделает ваше жилище очагом возгорания. Нередко к страшным последствиям приводит банальная невнимательность и неграмотность. Погорельцами становятся, бросив не потушенный окурок в сухую траву или на деревянный пол, ложась спать с оставленными тлеющими углями в печи, бездумно сжигая мусор возле дома. Между тем существует вполне реальные способы свести возможность пожара к минимуму – это, прежде всего, неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности, - добавил Ерлан Турегелдиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДЧС ЗКО