Дайверы изучат загадочное судно на дне Каспия близ Актау

На картах Google четко виден контур судна. Его приблизительная длина составляет 70 метров, а ширина — около 15 метров. Представители одной из логистических компаний, занимающихся отслеживанием перемещений своих транспортных средств, подтвердили, что ранее этого объекта не замечали. Вероятно, он стал видимым из-за обмеления Каспия.

Местные рыбаки сообщают о затонувшем объекте, который, по их словам, находится в полутора километрах от мыса Меловой, передает Lada.kz.

На картах Google четко виден контур судна. Его приблизительная длина составляет 70 метров, а ширина — около 15 метров. Представители одной из логистических компаний, занимающихся отслеживанием перемещений своих транспортных средств, подтвердили, что ранее этого объекта не замечали. Вероятно, он стал видимым из-за обмеления Каспия.

Инструктор дайвинг-центра «Тайфун» Бахрамжан Новрузов подтвердил, что подобные сведения часто поступают от рыбаков.

- Кто-то увидел на карте Google силуэт судна, и информация быстро распространилась, — сказал он.

Однако поиски и осмотры данного места пока не проводились. Дайвер выразил надежду, что исследование этого объекта удастся провести в мае следующего года. Как отмечается, координаты судна составляют 43°0′0″ северной широты и 51°0′0″ восточной долготы.

Напомним, обмеление Каспийского моря становится одной из главных экологических угроз, которая затрагивает не только Казахстан, но и другие прикаспийские страны. Вода отступает всё дальше, обнажая значительные участки морского дна. По информации Института гидробиологии и экологии Казахстана, уровень моря снижается на 25 сантиметров ежегодно, и с 2000 года глубина водоёма уменьшилась на 2 метра.