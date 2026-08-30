Дама обчистила кавалера прямо во время свидания в кафе Актобе

Она перевела с его счета 840 тысяч тенге.

В Актобе застолье в одном из кафе завершилось для местного жителя уголовным делом и солидным финансовым ущербом. Пока мужчина угощал знакомую спиртным, спутница обчистила его счета на 840 тысяч тенге.

Как сообщили в пресс-службе департмента полиции Актюбинской области, в разгар вечера женщина воспользовалась моментом и похитила у кавалера мобильный телефон. Уединившись в дамской комнате, злоумышленница решила не ограничиваться одним гаджетом. Используя банковские данные из взломанного устройства, она оперативно перевела 840 тысяч тенге со счета потерпевшего на карту своей знакомой.

- Пропажу средств мужчина обнаружил лишь на следующий день, когда протрезвел и решил проверить мобильное приложение банка. Обнаружив крупную недостачу, потерпевший незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Стражи порядка сработали оперативно: личность подозреваемой была установлена, после чего ее доставили в отдел полиции. Выяснилось, что похищенные средства женщина уже успела потратить на личные нужды, - пояснили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства инцидента.