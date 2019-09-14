Фото с сайта vesti.kz Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (7-0, 3 КО) победил американца Решарда Хикса (12-0-1, 6 КО) в рамках вечера бокса Девин Хэни — Заур Абдуллаев на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Данияр Елеусинов в первом раунде нокаутировал непобежденного американца в Нью-Йорке Бой в полусреднем весе закончился победой Елеусинова нокаутом в первом раунде, при этом до этого американец побывал в нокдауне. Таким образом, Данияр Елеусинов одержал восьмую победу в профессиональной карьере, а Решард Хикс потерпел первое поражение. Напомним, до боя с Хиксом Елеусинов дрался в мае в Оксон-Хилле (США): в том поединке олимпийский чемпион-2016 из Казахстана победил единогласным решением судей по итогам шести раундов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.