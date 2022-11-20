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Социум

Данные экзитпола: Токаев набрал более 82% голосов

На втором месте кандидат Каракат Абден. Он набрал 2,54% голосов. Фото: Акорда Международный институт региональных исследований "Открытое общество" озвучил результаты exit poll в прямом эфире телемарафона на телеканале Qazaqastan. По данным опроса, победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. У него 82,45% голосов. На втором месте кандидат от общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден – 2,54% голосов. Кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев набрал 2,17 % голосов. Кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев - 3,33% голосов. Мейр
Кристина Кобина
Данные экзитпола: Токаев набрал более 82% голосов
На втором месте кандидат Каракат Абден. Он набрал 2,54% голосов.
Заниматься честным бизнесом в Казахстане должно быть выгодно и безопасно - Токаев
Заниматься честным бизнесом в Казахстане должно быть выгодно и безопасно - Токаев
Фото: Акорда Международный институт региональных исследований "Открытое общество" озвучил результаты exit poll в прямом эфире телемарафона на телеканале Qazaqastan. По данным опроса, победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. У него 82,45% голосов. На втором месте кандидат от общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден – 2,54% голосов. Кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев набрал 2,17 % голосов. Кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев - 3,33% голосов. Мейрам Кажыкен набрал 2,23% голосов. Салтанат Турсынбекова - 2,08% голосов. Против всех проголосовали 5,2% избирателей.

Экзитпол — используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого на выходе из избирательных участков после голосования.

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