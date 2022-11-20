Данные экзитпола: Токаев набрал более 82% голосов

На втором месте кандидат Каракат Абден. Он набрал 2,54% голосов. Фото: Акорда Международный институт региональных исследований "Открытое общество" озвучил результаты exit poll в прямом эфире телемарафона на телеканале Qazaqastan. По данным опроса, победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. У него 82,45% голосов. На втором месте кандидат от общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден – 2,54% голосов. Кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев набрал 2,17 % голосов. Кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев - 3,33% голосов. Мейр