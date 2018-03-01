Дариға Назарбаева: Тіл мәселесінде шектен шығуға болмайды
ҚР Парламент Сенатының Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрайымы, сенатор Дариға Назарбаева өзінің депутаттық сауалын неге орысша жолдағанын түсіндірді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі. "Орыс тіліне ешкім тыйым салған жоқ, депутаттық сауалымды осы тілде жасадым, маған ыңғайлы тілде. Бәріміз Президенттің тапсырмасын орындауға тырысамыз. Орыс тілін ешкім жоққа шығарған жоқ, олай болмайды да. Өзгелерді де сыйлау керек, сондықтан мұндай мәселелерде шектен шығудың қажеті жоқ. Ұлтаралық бірлікті ешкім жоққа шығармады. Еліміздің аумағында қолданылатын тілдер еліміз