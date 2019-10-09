Дарига Назарбаева предложила проводить парламентские слушания по развитию регионов страны с участием акимов и депутатов маслихатов

Председатель Сената Дарига Назарбаева во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область провела встречи с депутатами маслихатов, членами Общественного совета, а также представительницами Ассоциации женщин-предпринимателей. Депутаты маслихатов рассказали о наиболее важных проблемах, касающихся развития региона: экологической ситуации на реке Урал, развитии предпринимательства, поддержке агропромышленности. - Возможно, нам нужно запланировать парламентские слушания, каждое из которых будет посвящено отдельно взятой области. Мы сразу будем знать, что на местах волнует людей, какие системны