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Социум

Дарига Назарбаева предложила проводить парламентские слушания по развитию регионов страны с участием акимов и депутатов маслихатов

Председатель Сената Дарига Назарбаева во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область провела встречи с депутатами маслихатов, членами Общественного совета, а также представительницами Ассоциации женщин-предпринимателей. Депутаты маслихатов рассказали о наиболее важных проблемах, касающихся развития региона: экологической ситуации на реке Урал, развитии предпринимательства, поддержке агропромышленности. - Возможно, нам нужно запланировать парламентские слушания, каждое из которых будет посвящено отдельно взятой области. Мы сразу будем знать, что на местах волнует людей, какие системны
Дана Рахметова
Дарига Назарбаева предложила проводить парламентские слушания по развитию регионов страны с участием акимов и депутатов маслихатов
Председатель Сената Дарига Назарбаева во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область провела встречи с депутатами маслихатов, членами Общественного совета, а также представительницами Ассоциации женщин-предпринимателей.
Депутаты маслихатов рассказали о наиболее важных проблемах, касающихся развития региона: экологической ситуации на реке Урал, развитии предпринимательства, поддержке агропромышленности. - Возможно, нам нужно запланировать парламентские слушания, каждое из которых будет посвящено отдельно взятой области. Мы сразу будем знать, что на местах волнует людей, какие системные проблемы не решаются. Речь идет о таких вопросах, которые не решаются, либо в связи с отсутствием регулирования или его недостаточностью, либо хромает законодательная база, - сказала Дарига Назарбаева на встрече с депутатами маслихатов. Во время беседы с членами Общественного совета при маслихате Дарига Назарбаева напомнила, что сегодня в стране создано более 200 советов, в которых работает порядка четырех тысяч человек. По словам Главы Сената, задача общественных советов – повышение качества работы региональных органов исполнительной и законодательной власти за счет постоянной экспертизы принимаемых решений, постановка перед органами государственной власти проблем, которые в наибольшей степени волнуют население региона. Во время встречи с представительницами Ассоциации женщин-предпринимателей Дарига Назарбаева сделала акцент на необходимости расширения участия женщин в государственном управлении и политической жизни страны. По ее мнению, несмотря на то, что в Казахстане более 50% населения составляют женщины, в государственных структурах они представлены мало. - Не секрет, что работодатели, включая руководителей государственных органов или компаний, предпочитают нанимать на руководящие должности больше мужчин, чем женщин. Эту ситуацию надо менять и на республиканском, и на региональном уровне, - сказала Дарига Назарбаева.
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Дарига Назарбаева

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