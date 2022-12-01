«Дать в руки автомат»: в ЗКО подростки из скандального видео принесли извинения

Полиция завела уголовное дело. кадр с видео Видео с чат-рулетки распространилось в сети. На кадрах мужчина под флагом Норвегии разговаривает с тремя людьми под флагом Казахстана. «Иностранец» заводит тему войны в Украине и переходит на сепаратистские высказывания, которые собеседники из Казахстана активно поддерживают. Также они предлагают первыми «забрать Уральск и Чапаево», «дать им в руки автомат» и вообще «их таких много». «Героев» ролика задержали сотрудники ДКНБ и департамента полиции. Они даже успели принести свои извинения - «не хотели», «поддались на провокации», да и вообще они себя