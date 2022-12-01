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Социум

«Дать в руки автомат»: в ЗКО подростки из скандального видео принесли извинения

Полиция завела уголовное дело. кадр с видео Видео с чат-рулетки распространилось в сети. На кадрах мужчина под флагом Норвегии разговаривает с тремя людьми под флагом Казахстана. «Иностранец» заводит тему войны в Украине и переходит на сепаратистские высказывания, которые собеседники из Казахстана активно поддерживают. Также они предлагают первыми «забрать Уральск и Чапаево», «дать им в руки автомат» и вообще «их таких много». «Героев» ролика задержали сотрудники ДКНБ и департамента полиции. Они даже успели принести свои извинения - «не хотели», «поддались на провокации», да и вообще они себя
Дана Рахметова
«Дать в руки автомат»: в ЗКО подростки из скандального видео принесли извинения
Полиция завела уголовное дело.
Скандал разгорается в ЗКО из-за видео с призывами «дать в руки автомат»
Скандал разгорается в ЗКО из-за видео с призывами «дать в руки автомат»
кадр с видео Видео с чат-рулетки распространилось в сети. На кадрах мужчина под флагом Норвегии разговаривает с тремя людьми под флагом Казахстана. «Иностранец» заводит тему войны в Украине и переходит на сепаратистские высказывания, которые собеседники из Казахстана активно поддерживают. Также они предлагают первыми «забрать Уральск и Чапаево», «дать им в руки автомат» и вообще «их таких много». «Героев» ролика задержали сотрудники ДКНБ и департамента полиции. Они даже успели принести свои извинения - «не хотели», «поддались на провокации», да и вообще они себя «считают казахстанцами». В департаменте полиции ЗКО сообщили, что уголовное дело завели по статье 174 части второй УК РК - разжигание национальной розни, совершённое группой лиц. Им светит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Иные данные в интересах следствия не разглашают. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск ЗКО

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