Дающих больше, чем берущих - председатель суда ЗКО

Сегодня, 29 мая, в ЗКАТУ имени Жангир хана прошел круглый стол по вопросам предупреждения коррупции в судебных органах, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На встрече присутствовали представители всех правоохранительных органов региона, а также судьи. После долгих отчетов докладчиков слово взял председатель суда ЗКО Бек АМЕТОВ. - Всем выгодно и удобно критиковать государственные органы в коррупции, в сращивании с преступными элементами. Теперь посудите: мы сами, являясь членами этого общества, способствуем этому. Нас волнуют особенно вопросы противодействия коррупции в судебной системе