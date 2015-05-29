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Социум

Дающих больше, чем берущих - председатель суда ЗКО

Сегодня, 29 мая, в ЗКАТУ имени Жангир хана прошел круглый стол по вопросам предупреждения коррупции в судебных органах, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На встрече присутствовали представители всех правоохранительных органов региона, а также судьи. После долгих отчетов докладчиков слово взял председатель суда ЗКО Бек АМЕТОВ. - Всем выгодно и удобно критиковать государственные органы в коррупции, в сращивании с преступными элементами. Теперь посудите: мы сами, являясь членами этого общества, способствуем этому. Нас волнуют особенно вопросы противодействия коррупции в судебной системе
Анэль Кайнеденова
Дающих больше, чем берущих - председатель суда ЗКО
Сегодня, 29 мая, в ЗКАТУ имени Жангир хана прошел круглый стол по вопросам предупреждения коррупции в судебных органах, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
bek_ametov (1)
bek_ametov (1)
 На встрече присутствовали представители всех правоохранительных органов региона, а также судьи. После долгих отчетов докладчиков слово взял председатель суда ЗКО Бек АМЕТОВ. - Всем выгодно и удобно критиковать государственные органы в коррупции, в сращивании с преступными элементами. Теперь посудите: мы сами, являясь членами этого общества, способствуем этому. Нас волнуют особенно вопросы противодействия коррупции в судебной системе, потому и мы выступили инициаторами данного круглого стола. Нас действительно это волнует, потому что мы пытаемся очиститься, мы пытаемся создать безупречную судебную систему, которая отвечала бы самым высоким международным стандартам. Суд без коррупции. Да, чаще всего подавляющее большинство сотрудников судебной системы привлекается к ответственности за совершение коррупционных проявлений. Именно по статьям, предусматривающим ответственность за получение взятки. Не секрет. Но давайте посмотрим на это проявление с другой плоскости: кого больше - берущих или дающих?! Я бы сказал, дающих больше, потому что должностное лицо, занимая ответственную должность, берет у одного, но он один берущий, но здесь и второй заносит, третий заносит, десятый, сотый, - заявил Бек АМЕТОВ. - Вот посудите, есть статья, предусматривающая ответственность за получение незаконного вознаграждения, так и есть ответственность за передачу этого незаконного вознаграждения. Почему мы, пытаясь искоренить в чьих-то помыслах идею об искоренении коррупционных нарушений, не пытаемся сами очиститься от крамольных мыслей, передать кому-то определенную материальную ценность и облегчить свою участь? В основном в судах рассматриваются судебные дела: гражданские, уголовные, административные. Лица, обращающиеся в судебную систему, идут со своей проблемой, со своей болью и страданиями, защитить свои права и интересы. В этой связи одна из сторон, естественно, должна проиграть. Удовлетворить требования обоих невозможно, поскольку такой вопрос и не может стоять перед судебной системой, перед судом. Вот представьте ситуацию, истец обращается в суд с иском, ответчик выступает, защищая свои интересы перед истцом. Один должен выиграть, чтобы выиграть оба дают (взятку - прим.автора). Получается получатель один, дающих два. Почему мы, невзирая на то, что мы неправы, должны откупаться материальными вознаграждениями? Неужели мы не можем признать свою неправоту, если мы нарушили чьи-то права, чьи-то интересы? Давайте это признаем достойно. По его словам, чтобы жить в правовом государстве, в первую очередь все должны жить по закону. - Допустим, чтобы определить ребенка в садик, мы ищем кого-то, кому можно нагреть руки и определить ребенка в садик. То же самое и со школой, и работой, и вузом, - говорит Бек АМЕТОВ. - Вот не положена тебе квартира по государственной программе, но нет, мы пытаемся дать взятку и получить жилье незаконно, так и земельными участками. В любом вопросе вот так. Потом мы выходим на улицу с транспарантами и кричим, что государство не может обеспечить борьбу с коррупцией. Куда не ткни - везде коррупция. Уважаемые, чтобы коррупции не было в нашем обществе, мы сами должны перестроиться, а не искать в чем-то недостатки коррупционного характера. Не давайте. Давайте, не будем давать?! Если ты не дашь, да, тебя накажут, но давайте примем это достойно.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
взятка Коррупция Бек Аметов

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