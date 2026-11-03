«Даже за проезд не могу заплатить»: известный атырауский врач оказался в долгах после смерти пациента

Четверть века в операционных, бессонные дежурства, тяжелые ожоги и травмы, борьба за жизни маленьких пациентов. Руслан Жанбекеев посвятил детской медицине 25 лет, работал единственным детским комбустиологом в Атырауской области и принимал самых сложных пациентов. Но после смерти ребенка, произошедшей в январе 2022 года, его собственная жизнь кардинально изменилась. Сегодня у бывшего врача заблокированы банковские счета, арестовано имущество, а половина заработной платы уходит на погашение взыскания. Свою историю он считает примером того, насколько уязвимым может оказаться медицинский работник после трагического случая.

Руслан Жанбекеев почти всю профессиональную жизнь посвятил детской медицине в Атырау. Начинал хирургом, затем работал травматологом и комбустиологом - специалистом по лечению ожогов. Через его руки проходили маленькие пациенты с тяжелыми травмами и обширными ожогами, которых привозили со всех уголков области. Жанбекеев вспоминает, что особенно много детей поступало с ожогами кипятком, горячей пищей, открытым огнем и бытовыми приборами. Многие травмы, считает он, можно было предотвратить, если бы взрослые внимательнее следили за детьми. И, к сожалению, с каждым годом количество таких пациентов только увеличивается. Особую тревогу врача вызывает возраст маленьких пациентов: ведь большинству из них еще нет и года, бывают и летальные исходы.

- Многие случаи могли бы и не произойти, если бы родители внимательнее следили за детьми. По статистике, ожоги получают малыши, которые только начинают ползать. В основном это травмы от пламени, горячих предметов, кипятка и электричества. Не менее страшны, чем сами ожоги, их последствия, нередко приводящие к инвалидности. Поверьте, смотреть на ребенка, получившего ожог, всегда больно и страшно даже нам, врачам, - рассказывает Руслан Жанбекеев.

Врач-комбустиолог считает, что необходимо серьезнее подходить к вопросу ответственности родителей за безопасность детей. По его наблюдениям, взрослые нередко отвлекаются на смартфоны, оставляя малышей без должного присмотра.

- К примеру, за рубежом на родителей, которые не обеспечивают должный уход за детьми, могут начислять штрафы и даже лишать их родительских прав. Я считаю, что пора этот вопрос серьезно рассмотреть и в нашей стране. Государство выплачивает пособия по уходу за ребенком матерям, находящимся в декретном отпуске, а также многодетным семьям, которые не могут выйти на работу. Родители обязаны обеспечивать надлежащий уход за детьми, окружать их заботой и вниманием. Это очень большая проблема, которую нужно решать сегодня, - считает врач.

Он подчеркивает, что лечение тяжелых ожогов - это всегда коллективная работа. В ней участвуют травматологи, реаниматологи, педиатры, анестезиологи, гематологи и лабораторные специалисты. Исход лечения зависит не только от действий одного врача, но и от множества факторов, в том числе от первоначального состояния пациента. Однако после трагического случая в январе 2022 года Жанбекеев в одиночку оказался в центре многолетних судебных разбирательств.

Он вспоминает, как в Атыраускую областную детскую больницу доставили девочку с ожогом нижней конечности. Площадь поражения, как утверждает врач, составляла около 6% поверхности тела. Ребенка госпитализировали в профильное отделение, где она находилась вместе с матерью под наблюдением медицинского персонала. Спустя три дня состояние девочки ухудшилось. Появились рвота и другие тревожные симптомы, схожие с признаками пищевого отравления. После этого пациентку перевели в реанимацию, однако, несмотря на все усилия медиков, через несколько дней ребенок скончался. Конечно, для родителей это стало невосполнимой потерей. Они добивались установления причин смерти дочери и привлечения медицинских работников к ответственности. Начались судебные разбирательства, которые, по словам Жанбекеева, растянулись более чем на три года.

- Три года ходили по судам, мучились. Было допрошено много свидетелей из числа медицинского персонала. На судебных заседаниях обсуждали локализацию ожога - одни медики говорили о правой ноге, другие - о левой. Но все говорили именно о ноге и площади поражения до 6%. Меня обвинили в том, что я госпитализировал ребенка в отделение, а не в реанимацию. При этом девочка три дня находилась в отделении, ежедневно проводились обходы, рядом была мама. Но самое непонятное - это то, что после смерти патологоанатом указал в заключении площадь ожога 20%. Пусть это останется на его совести. Также я до сих пор не понимаю, откуда взялась эта цифра и чем объясняется такая разница. В январе 2026 года родители погибшей девочки потребовали через суд взыскать с меня 20 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда. Из чего складывается эта сумма? Ведь это не спланированное и не зверское убийство, а итог совместной работы коллектива медиков, - сетует Жанбекеев.

К сожалению, после многолетней работы в областной детской больнице он уволился по собственному желанию и переехал в другой город, где устроился в районную поликлинику на должность рядового врача. Атырау, который за четверть века стал для него родным, врачу пришлось оставить.

- Когда ехал из дома в Атырау на поезде, соседи по купе иногда думали, что я, как и многие мужчины из нашего региона, еду на заработки в нефтяную отрасль. А я всю жизнь работал врачом, получал свою небольшую зарплату и лечил детей. За 25 лет Атырау стал моим городом, - вспоминает он.

Однако переезд не избавил медика от судебных последствий. По его словам, о состоявшемся процессе и принятом решении он своевременно не узнал. Позже к взысканию средств приступили частные судебные исполнители.

- Суд прошел за три видеозвонка. О решении суда меня не оповестили - ни устно, ни письменно. Через пять-шесть месяцев начали блокировать счета, накладывать аресты. Я обращался через eGov, писал в прокуратуру. Везде получал один ответ: апелляция подается в течение месяца после вынесения решения. Но я к тому времени уже находился в другом городе и о решении даже не знал, - рассказывает Жанбекеев.

По словам медика, сейчас из его заработной платы удерживается 50%. При доходе около 350-400 тысяч тенге (а это заработная плата врача высшей категории) в месяц на руках остается примерно 200 тысяч. При этом еще около 180 тысяч тенге ежемесячно необходимо выплачивать по банковскому кредиту. Из-за ареста имущества Жанбекеев не может продать дом в Атырау, а блокировка банковских счетов осложнила даже повседневные расходы.

- Все счета заблокированы, ничего не могу сделать. Человек привык к безналичному расчету, к Kaspi. А я теперь даже за автобус заплатить не могу, приходится все делать наличными. Четыре года учился в медучилище, шесть лет в мединституте. И вот такой итог. Я 25 лет отдал медицине, из операционной практически не выходил. Сейчас, как и прежде, врачей не хватает. Когда я приехал в другой город, месяца два-три вообще не мог и не хотел работать. Думал совсем попрощаться с белым халатом. А что еще умеют врачи? Куда им податься? В этом году для меня даже День медика не был праздником, - признается он.

В его словах слышится не только обида на обстоятельства, но и разочарование человека, который большую часть жизни провел в больничных стенах, а теперь не уверен, что сможет вернуться к прежней профессии. Хотя, признается Жанбекеев, к операционной его по-прежнему тянет. Но история бывшего врача вновь поднимает вопрос о правовой защищенности медицинских работников. Смерть ребенка - безусловная трагедия, и родители имеют полное право добиваться объективного расследования, выяснять причины произошедшего и требовать ответственности, если вина медиков установлена.

- Мы, врачи, не защищены. К примеру, если считаем судебное разбирательство несправедливым либо не согласны с выводами экспертизы, не знаем, куда обратиться. Не все медики юридически подкованы, наше дело - лечить, спасать людей, а юристы, решающие судьбы врачей, даже не разбираются в медицине. Не все врачи в силах нанять хорошего адвоката, а если найдешь - то не каждый возьмется за дело, так как оно уже проигрышное. Получается замкнутый круг. Студентам, которые вынуждены учиться 12 лет, я советую обучиться и на юриста. Я не понимаю, почему человек, посвятивший десятилетия спасению чужих жизней, после трагического случая остается один на один с многомиллионными финансовыми обязательствами? И все это происходит в условиях дефицита медицинских кадров. Так эти вопросы приобретают особую остроту. Система здравоохранения нуждается в опытных специалистах, но может ли она рассчитывать на их преданность профессии, если в критической ситуации они не чувствуют себя защищенными? - сетует врач.

По его словам, особенно тяжело осознавать, что после стольких лет работы в медицине он остался практически один на один со своей проблемой: ни родная больница, ни профсоюз, которому годами перечислял членские взносы, - никто не поддержал.

- Общество привыкло требовать от врачей невозможного, но мы не боги. От нас требуют, чтобы мы спасавали в самых тяжёлых ситуациях, не ошибались, работали сутками и всегда находили выход. Но когда происходит трагедия, многолетний опыт, бессонные ночи и спасённые прежде пациенты зачастую остаются за пределами общественного обсуждения, - говорит врач.

По его словам, на фоне нехватки медицинских кадров подобные истории заставляют задуматься: может ли система здравоохранения позволить себе вот так просто терять опытных врачей?

Мадина Джаналиева