Более миллиона казахстанцев переболели ОРВИ - Минздрав

Заболеваемость за прошлую неделю на 44% ниже показателей аналогичного периода 2025 года.

С начала текущего эпидсезона острыми респираторными вирусными инфекциями в Казахстане переболели 1 075 450 человек. Несмотря на внушительную цифру, в стране фиксируют существенный спад заболеваемости: этот показатель на 4,7% ниже прошлого года, а за последнюю неделю число новых случаев сократилось почти вдвое, сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, с 22 по 28 октября врачи зарегистрировали 74 689 заболевших. Текущая динамика выглядит следующим образом:

заболеваемость на 44% ниже показателей аналогичного периода 2025 года;

по сравнению с предыдущей неделей число новых случаев уменьшилось в 1,5 раза.

Лабораторные исследования показывают, что в основном циркулируют негриппозные инфекции - риновирусы, аденовирусы и бокавирусы. При этом с начала сезона медики официально подтвердили 12 случаев гриппа штамма A(H1N1)pdm09.

Как проходит вакцинация

В регионах продолжается прививочная кампания против гриппа и ОРВИ.

- Закуплено 2,2 млн доз вакцины "Гриппол®️", что позволяет охватить прививками около 11% населения. На сегодняшний день вакцина имеется во всех регионах республики. По состоянию на 30 октября привито 1 670 447 человек, или 75,3% от подлежащего вакцинации контингента", - говорится в сообщении Минздрава.

Специалисты просят казахстанцев не забывать о базовых мерах профилактики в осенне-зимний период: регулярно мыть руки, проветривать помещения и избегать контактов с заболевшими. При появлении симптомов простуды следует оставаться дома и своевременно обращаться за медицинской помощью.

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