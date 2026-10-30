Двойной эффект: как поддержка предпринимателей помогает развивать бизнес и улучшать жизнь в регионах

Алматы, 29 октября 2026 года. Развитие малого бизнеса в регионах зависит не только от востребованности товаров и услуг, но и от способности предпринимателей эффективно управлять компанией, привлекать клиентов и находить возможности для дальнейшего роста. Именно на это направлена программа поддержки предпринимательства Shell LiveWIRE, реализуемая в Казахстане Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с компанией «Шелл Казахстан».

На примере двух предприятий Уральска — образовательного центра Bilim ortalygy и интерактивного детского парка Wowland — можно увидеть, как полученные знания и экспертная поддержка помогают предпринимателям совершенствовать бизнес-процессы, повышать эффективность работы и создавать новые возможности для местных жителей.

Программа Shell LiveWIRE действует в Казахстане с 2018 года и направлена на развитие предпринимательства, повышение деловой активности и диверсификацию региональной экономики. Предприниматели получают доступ к обучению, акселерации, экспертной поддержке и грантам на консультационные проекты, которые помогают компаниям выйти на новый этап развития.

«Когда бизнес только развивается, предприниматель обычно берет на себя множество задач одновременно. Однако по мере роста компании на первый план выходят вопросы устойчивости и готовности к дальнейшему масштабированию. Мы помогаем компаниям реализовать свой потенциал и заложить основу для долгосрочного развития, предоставляя практические инструменты и экспертизу для решения конкретных бизнес-задач. Для нас важно, чтобы успех компаний-участников программы способствовал укреплению предпринимательской экосистемы Западно-Казахстанской и Атырауской областей», — отмечает Азим Гайбулин, руководитель программы поддержки МСБ ЕБРР в Казахстане.

Bilim ortalygy: как образовательный центр находит новые возможности для роста

Для развития своего бизнеса Айша Жаумбаева присоединилась к Women Entrepreneurship Booster — направлению программы Shell LiveWIRE, ориентированному на поддержку женщин-предпринимателей. Благодаря полученной поддержке предпринимательница пересмотрела финансовую модель, определила точки роста и повысила эффективность работы двух филиалов. В частности, были пересмотрены система оплаты труда педагогов, подходы к маркетингу и привлечению клиентов, а также распределение обязанностей в команде.

Результаты уже заметны: через два месяца участия в программе прибыль центра выросла на 17%, а клиентская база увеличилась на 34,2%. Во втором филиале, который на старте программы в мае практически не имел клиентов, в группах продлённого дня к сентябрю занимались уже 40 учеников. Сегодня предпринимательница рассматривает возможность открытия третьего филиала и запуска онлайн-обучения.

Развитие Bilim ortalygy не только укрепляет местный бизнес, но и расширяет доступ семей Уральска к дополнительным образовательным услугам, создавая рабочие места для педагогов и специалистов.

Wowland: системное управление помогает развивать индустрию досуга

Интерактивный парк Wowland открылся в Уральске в сентябре 2025 года. Компания организует детские дни рождения, выпускные и утренники, предлагает свободные игровые посещения и кинопоказы. В команде работают 12 человек. Парк развивает формат, который объединяет организацию праздника и интерактивные развлечения в одном пространстве, помогая родителям решать сразу несколько задач при подготовке семейного мероприятия.

Основатели парка Кайрат и Салтанат Юсуповы стали участниками акселерационного проекта для молодых предпринимателей от Shell LiveWIRE — Youth Business Scale-Up. Полученная в рамках программы поддержка помогла им начать переход от ручного управления к более системной бизнес-модели. Предприниматели распределили зоны ответственности сотрудников, ввели регулярные планерки, начали внедрять показатели эффективности и стандартизировали работу с клиентами.

Одним из важных результатов стало выявление потенциальных потерь из-за несвоевременной обработки заявок, которые, по оценке компании, могли достигать 1,5 млн тенге ежемесячно. Для решения проблемы предприниматели выбрали внедрение ИИ-бота и начали переход к CRM-системе.

Развивая новые форматы детского досуга, Wowland расширяет выбор развлечений для семей Уральска, создает рабочие места и способствует развитию местного рынка услуг. В перспективе предприниматели рассматривают возможность выхода в другой город.

«Мы верим, что развитие предпринимательства начинается с развития людей и их навыков. Через Shell LiveWIRE мы помогаем предпринимателям получать знания и практические инструменты для роста. Истории из Уральска показывают, что успех местного бизнеса — это ещё и новые рабочие места, и новые услуги для семей региона», — отмечает Айгуль Барменкулова, руководитель по финансам и корпоративным отношениям «Шелл Казахстан».

Истории двух предприятий показывают, что инвестиции в развитие предпринимательских навыков могут приносить эффект далеко за пределами самой компании. Через программу Shell LiveWIRE ЕБРР и «Шелл Казахстан» помогают бизнесу выходить на новый этап роста, способствуя развитию более сильного и устойчивого частного сектора в регионах Казахстана.

О программе Shell LiveWIRE

Shell LiveWIRE — глобальная программа поддержки предпринимательства, работающая в 14 странах мира. В Казахстане программа реализуется с 2018 года совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и компанией «Шелл Казахстан». Цель программы — создавать новые возможности для предпринимателей, способствовать развитию малого и среднего бизнеса, поддерживать экономическую диверсификацию регионов и стимулировать устойчивое развитие местных сообществ. Сегодня программа ориентирована на предпринимателей Атырауской и Западно-Казахстанской областей.