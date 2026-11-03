На 648 тысяч тенге оштрафовали замакима Уральска

Прокуратура Уральска выяснила, что местный акимат нарушил законы о защите конкуренции. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЗКО.

- Оказалось, городской отдел ЖКХ заключал с проектными организациями меморандумы о том, что те будут бесплатно разрабатывать проектно-сметную документацию, а строить объекты потом будут за бюджетные деньги. Такие действия создали неравные условия и привели к нарушению конкуренции, - пояснили в надзорном органе.

За это заместителя акима Уральска оштрафовали на 648 тысяч тенге по статье 163 КоАП РК (часть 1). Штраф уже полностью выплачен.

В прокуратуре напомнили, что за нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена ответственность по закону.

Однако в прокуратуре Уральска называть имя и фамилию заместителя акима отказались и попросили направить официальный запрос.