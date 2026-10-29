Škoda Auto запускает плановую отзывную сервисную кампанию в Казахстане

В программе участвует вся модельная линейка автомобилей с 2013 года выпуска.

Официальный дистрибьютор бренда Škoda в Казахстане объявил о начале отзывной кампании. В программе участвует вся модельная линейка автомобилей с 2013 года выпуска. Данная кампания стартовала во всех странах, которые имеют официальное представительство брендов концерна VAG.

Отзывная кампания – это стандартная практика автомобильной отрасли, направленная на дополнительную проверку автомобилей и поддержание высоких стандартов качества. Владельцам Škoda в Казахстане рекомендуется проверить, участвует ли их автомобиль в кампании, и при необходимости обратиться в официальный сервисный центр.

Фото: Škoda

Само объявление отзывной кампании не означает, что автомобиль неисправен или представляет опасность. Такие мероприятия проводятся в рамках системы контроля качества производителя и позволяют своевременно проверить определённые компоненты, а при необходимости – выполнить предусмотренные производителем работы.

Отзывные кампании являются частью ответственного подхода автомобильных брендов к безопасности и надёжности продукции на протяжении всего срока эксплуатации.

Фото: Škoda

Что нужно сделать владельцу?

В первую очередь необходимо проверить, распространяется ли кампания на конкретный автомобиль. Для этого следует воспользоваться официальной страницей Škoda Qazaqstan и выполнить проверку по указанным там инструкциям.

Фото: Škoda

В анкете необходимо указать ваш город, или ближайший населенный пункт из списка, в котором находится официальный сервисный центр Škoda;

Затем необходимо заполнить ваши персональные данные – ФИО, номер телефона и адрес электронной почты. Это позволит сотрудникам сервисного центра оповестить вас о результатах проверки;

Далее нужно внести VIN-код с лобового стекла вашего автомобиля;

Нажать клавишу «Подать заявку». Срок обработки займет не более трех рабочих дней, после проверки с пользователем свяжется менеджер и сообщит участвует ли ваш автомобиль в отзывной кампании, или нет;

Если ваш автомобиль участвует в данной программе, вам необходимо обратиться в ближайший сервисный центр по номеру 9898 и записаться на необходимые работы в удобное время.

Работы по данной кампании будут проводиться бесплатно.

Нет причин переживать

Фото: Škoda

«Отзывные кампании – обычная практика для автомобильной отрасли и часть системы контроля качества Škoda. Они позволяют дополнительно проверить определённые компоненты и при необходимости выполнить профилактические работы в соответствии с требованиями производителя. Хочу отметить, что у автомобилей нет никаких критичных проблем. Мы рекомендуем владельцам проверить свои автомобили и, если они подпадают под условия кампании, обратиться к официальному дилеру. Это простой способ убедиться, что необходимые мероприятия выполнены и автомобиль продолжает соответствовать требованиям производителя», – сообщил директор Департамента послепродажного обслуживания дистрибуции Škoda Анатолий Смирнов.

Также специалист напомнил, что на все автомобили, приобретенные у официальных дилеров Škoda в Казахстане, действует гарантия два года без ограничения пробега и третий год – до 100 тысяч километров. Гарантия на лакокрасочное покрытие составляет три года, от сквозной коррозии – 12 лет.

Проведение отзывной кампании – это показатель ответственного подхода производителя к качеству своей продукции. Для европейских автомобильных брендов, таких как Škoda, контроль качества не заканчивается в момент продажи автомобиля: производитель продолжает следить за эксплуатацией своих моделей и при необходимости инициирует дополнительные проверки. Такой подход отражает европейские стандарты автомобильной отрасли, в основе которых лежат безопасность, надёжность и долгосрочное доверие клиентов. Для владельца это означает, что бренд готов брать на себя ответственность и принимать превентивные меры, а не ждать, пока потенциальный вопрос проявится в процессе эксплуатации.

Также дистрибьютор европейского бренда напоминает о действующих специальных предложениях на всю модельную линейку:

Фото: Škoda

Во всех официальных дилерских центрах Škoda в Казахстане действует предложение «Честный Европеец», по нему стоимость на Kodiaq в комплектации Selection составит 16 990 000 тенге, комплектация SportLine – 18 690 000 тенге.

Также в данной программе участвует легендарная Octavia с двигателем 1.4 TSI. Лифтбэк в комплектациях Selection и SportLine обойдется в 12 990 000 тенге.

Двухлитровые модификации Octavia и городского кроссовера Škoda Karoq доступны под 0.1 процента годовых, сроком на 3 года по программе «Процент как в Европе».

Флагман европейской марки – Škoda Superb также доступен с выгодой в 3 миллиона тенге.